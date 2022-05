El Anexo de Siete Palmas será la sede de la fase de ascenso a Segunda RFEF para los representativos del Archipiélago. Las Palmas C, segundo en el Grupo Canario de Tercera y que no puede subir, se cruza con el Villa de Santa Brígida, que terminó como quinto clasificado el pasado domingo en el cierre liguero y de forma sorpresiva. Según adelantó Radio Marca, el Regional de la UD Las Palmas, que no puede subir, por el descenso de Las Palmas Atlético, sí disputará esta fase del campeonato. Y lo hace de anfitrión, cuando se barajaban otras sedes como el estadio del Arucas o la ciudad deportiva de Geneto de La Laguna (Tenerife).

El ganador de esta eliminatoria ser las verá con el vencedor del cruce entre el Arucas CF y el CD Tenerife B que también se disputa este fin de semana en el Anexo. Las semifinales se juegan a partido único -con prórroga y sin penaltis, prevaleciendo la clasificación final si persiste la igualada-. La final se celebra el próximo fin de semana del 14 y 15 de este mes. El equipo que supere este playoff se medirá al campeón de otro grupo de la Península.