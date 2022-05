Bienvenidos al surrealismo. La orquesta de la chapuza sigue su función. La Federación Canaria de Fútbol (FCF) publicó esta tarde, a menos de 48 horas del inicio de la competición, los horarios definitivos de la disputa de la fase de ascenso a Segunda RFEF. 'La Federación Canaria de Fútbol ha publicado este jueves la circular número 10 de la presente temporada informando de las fechas y horarios del play off de ascenso a Segunda RFEF, competición que se desarrollará a partir de este fin de semana en el Anexo del estadio de Gran Canaria.

El sábado, 7 de mayo, se disputarán los encuentros CD Tenerife B - Arucas CF (11.30 horas) y UD Las Palmas-Villa de Santa Brígida (17.00 horas). El sábado siguiente, 14 de mayo, a las cinco de la tarde, se enfrentarán los vencedores de las dos anteriores contiendas. El ganador de ese partido del 14 de mayo se convertirá en el candidato canario a jugar el play off a nivel nacional que servirá para conocer los nombres de los ocho equipos que habiendo quedado en el segundo puesto de su grupo también ascenderán a Segunda RFEF para la próxima temporada', determina el escrito. En la nota de la Federación Canaria no aclara si Las Palmas C puede viajar a la fase nacional, el último eslabón para certificar el ascenso. El tercer filial amarillo no puede subir a la Segunda RFEF y desciende a la Regional Preferente.

En lo referente a la sede, se barajaron Arucas, Ciudad Deportiva de Geneto y a última hora, llegó la candidatura de de Las Palmas de Gran Canaria con el Anexo de Siete Palmas. Reina la improvisación en un 'playoff' que valoró incluso la opción de contar con el Unión Sur Yaiza.