A las 17.00 horas de mañana, el Villa de Santa Brígida de David Rodríguez 'Deivid' -100 partidos con la UD Las Palmas- desafía al CD Tenerife B en el Anexo de Siete Palmas. Tras el descenso de Las Palmas Atlético, San Fernando, San Mateo y Tamaraceite, ya solo queda la legión de Ángel Sánchez. Deivid ha vuelto a sus orígenes, al fútbol del alma y con el que maravilló en el Unión Viera Juvenil. "Cuando me llamaban el Beckenbauer de La Ballena". Desde el segundo plano del fútbol amateur, vuelve a sonreír. "Ya ni me nombran, y me gusta. Así como aconsejar a los más jóvenes en al caseta del Villa". Etiqueta al filial del ogro del Teide de favorito. "No es un truco para quitarnos presión, han luchado muchas jornadas por el título. En nuestro caso, no. Representamos la humildad en estado puro. El 99% de los jugadores combina su trabajo con los entrenamientos". Este equipo se ha ganado una calle o una rotonda en Santa Brígida.

¿Qué siente? ¿Presión? Ilusión. Estoy ilusionado, contentísimo por saber hasta dónde hemos llegado. El objetivo era salvarse y tras lograrlo 'in extremis' e incluso por la pandemia en otros cursos, ahora lo hicimos con el margen preciso. Y además, afrontamos una fase de ascenso en la que estamos compitiendo de una forma encomiable. Vamos a ver hasta dónde llegamos, más que nervios, la palabra que retrata este momento de mi carrera es ilusión. Estoy disfrutando... ¿Qué cambia en un equipo para pasar de luchar por eludir el descenso a estar a dos pasos de la Segunda RFEF? Llevan siete partidos invictos... La clave ha estado en no cambiar nada. En creer en nuestra idea, en seguir confiando en el trabajo del equipo técnico. Más allá de que no llegasen los resultados, hemos creído a muerte en nuestra línea de trabajo. Y todo cambió el día del Herbania, pero sobre todo ante el Marino. Íbamos perdiendo en el minuto 70 y en casa, en apenas 20 minutos metimos tres goles. Nos dimos cuenta del cambio de mentalidad, seguimos creyendo todavía un poquito más. Nadie daba un duro por nosotros, en el vestuario nos lo repetíamos según se daban los resultados. Hablábamos con la boca pequeña de que podíamos conseguirlo. Y se dio. Hicimos un esprint final, ganar seis de seis, que en cualquier categoría es muy difícil de conquistar. ¿Parte con la responsabilidad de salvar al fútbol grancanario tras el descenso de los cuatro representantes y el fiasco del Arucas? No, presión ninguna. Los favoritos son ellos; es la realidad, no por quitarnos presión, hasta la última jornada han tenido opciones de quedar campeones. Son un filial que se dedica al fútbol en el 99%. En nuestro caso, es al revés. Yo me centro en disfrutar cada minuto de esta experiencia. Alejado de la presión, ha sido el mejor refugio. Lo de jugar de mediocentro ya lo conoce desde su debut con el Sevilla y de la mano de Míchel... Ya con Ángel en el Universidad jugaba ahí. En todos los partidos que he estado ya he jugado ahí, lo he alternado con la posición de central. Desde que Peri se rompió la rodilla ante el Viera, pasé a jugar todos los partidos de mediocentro. Ángel Sánchez me ha ido alternando. me encuentro igual de cómodo en una demarcación que en la otra pues es lo que he hecho durante mi carrera.