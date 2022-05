«Gran Canaria está en el ‘top’ mundial en torneos»

Ha logrado ser número uno del mundo y campeón mundial de tenis playa, logros que tradicionalmente recaen en jugadores italianos. ¿Cómo se consigue esto?

Pues con mucho trabajo. Estuve viviendo en Italia para poder entrenarme como ellos y llegar a su nivel. Me funcionó bastante, y también jugar con ellos de pareja; es lo que marcó la diferencia.

¿Cómo llega Antomi Ramos al tenis playa?

Descubrí este deporte en Las Canteras, en un torneo organizado en La Puntilla por Octavio Santana. Me enteré porque estaba jugando al tenis en mi club, en La Calzada, y vi un cartel anunciándolo. Me gustaba la playa, me gustaba el tenis... Tenía 14 años.

¿Se puede llegar al tenis playa sin haber pasado antes por el tenis tradicional?

Haber jugado al tenis tradicional ayuda mucho, pero también se puede empezar de cero. Hay muy pocos jugadores, pero los hay, que han conseguido llegar a lo más alto del ránking sin haber jugado al tenis.

¿Qué se necesita para llegar a lo más alto en el tenis playa?

Un poco de todo. Considero que el trabajo psicológico es algo primordial, y después el técnico y táctico, está claro.

¿Qué tiene de especial esta disciplina? ¿Qué le enganchó?

En realidad, lo primero que me enganchó fue que se practicaba en la gran mayoría de países del mundo. A mí me gustaba viajar, quería viajar y eso fue lo que me llamó más la atención de todo; aparte, viniendo del tenis, no me resultó complicado jugar. Es muy divertido hacerlo en la playa, te puedes dar un baño y pasar todo el día. Era súper divertido.

«He logrado vivir del tenis playa. Es algo que solo se puede hacer si estás entre los mejores del mundo»

¿Resulta difícil vivir de esta modalidad deportiva?

Sí, claro. Fui azafato hasta hace tres años, pero lo dejé y ahora me dedico sólo al tenis playa. He conseguido vivir del tenis playa. Pero es difícil, porque sólo lo consigues si estás entre los primeros cuatro jugadores del mundo. Fuera de esto, está complicado.

¿Requiere de mucho esfuerzo llegar hasta donde usted lo ha hecho en el tenis playa?

Sacrifiqué el estar con la familia, porque primero tuve que irme a vivir a Italia y ahora a Brasil. Son los dos referentes del mundo del tenis playa, donde más torneos hay, donde más trabajo hay dando clases. Me fui hace seis años. Me he tenido que desplazar a estos dos países para poder mejorar y para poder mantenerme. Y luego los amigos; al no tener a mis amigos de la infancia, he ido generando otros por el resto del mundo.

¿Vive el tenis playa un momento de auge? ¿Cómo ha sido la evolución?

La evolución ha sido muy lenta. Pero sí, ahora mismo estamos viviendo uno de los mejores momentos del tenis playa a nivel mundial; sobre todo en Brasil, donde vivo actualmente. En España crece en cuanto a organización, pero no en cuanto a número de jugadores. Ese crecimiento va muy muy lento. Gracias a Dios, siempre va para arriba, pero en comparación con Brasil, no.

¿Qué ofrece Gran Canaria al tenis playa?

Si no es el mejor lugar, es uno de los mejores del mundo. Primero, por la temperatura; es muy importante tener una temperatura intermedia para poder jugar durante todo el año sin tener que cubrirse del frío o jugar bajo techo. Gran Canaria es uno de los mejores lugares en los que he jugado en mi vida. En el resto del mundo hay torneos y lugares muy bonitos, pero Gran Canaria no tiene nada que envidiarles. Está en el top mundial en cuanto a torneos.

La próxima semana se disputa el ITF Beach Tennis Gran Canaria, en Las Canteras. Parte como favorito después del título conquistado el año pasado. ¿Con qué expectativas llega?

El evento cada vez está cogiendo mayor prestigio. Han confirmado su presencia más de la mitad de los cien primeros del mundo. La victoria se va a vender cara al ser una competición de muchísimo nivel. Obviamente, mi objetivo siempre es ganar el torneo. Creo que mi compañero y yo podremos revalidar el título.