Jornada accidentada la vivida en el Campeonato Aguas de Teror de vela latina, con cuatro botes retirados y un abordaje entre dos de las embarcaciones durante la primera jornada del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, en la que los botes volvieron a navegar en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria para disputar la tercera fecha del Campeonato Aguas de Teror. El Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas hizo el mejor tiempo: 1:02:47.

Las condiciones meteorológicas en la salida no eran buenas, había mucho oleaje y eso dificultó la navegación de los botes. El primer incidente lo protagonizó el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que rompió la palanca y tuvo que abandonar.

No tardaría en llegar la segunda incidencia, la más grave. En un babor – estribor el Chacalote A Blue Thing in the Clooud impactó con el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, teniendo ambas embarcaciones que retirarse, además el bote patroneado por Peyo Pérez sufrió graves daños en su casco.

El tercer incidente fue el del Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes que trabucó también a los pocos metros de la salida. La rápida y eficiente actuación de Comité de Regatas permitió que no se sufrieran daños personales y que el resto de la flota pudiera navegar con relativa tranquilidad pese a los numerosos incidentes en la salida.

Así las cosas, tan sólo quedaron dos pegas con sus dos protagonistas navegando, ambas en el grupo B del Campeonato Aguas de Teror. En una de ellas, el Disa Roque Nublo ULPGC se impuso al Porteño Atlantec Sabor a Gloria por 1:37. En la otra, el Minerva Hoteles Vistaflor Idamar venció al Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave con 5:47 de ventaja.

Tras la disputa de la tercera jornada, el grupo B lo lideran Minerva y Puerto de la Luz Fundación Puerto de Las Palmas con 9 puntos, seguido del Roque Nublo con 7 y Porteño con 5.

Por su parte, en el grupo A del Campeonato Aguas de Teror las tres pegas se decidieron por retiradas de uno de los protagonistas. El Villa de Teror aprovecha para quedar solo en el liderato con 9 puntos, seguido del Villa de Agüimes Ybarra con 7 y el Poeta Tomás Morales Clipper, que hoy descansó, con 6. El Spar Guerra del Río aprovechó la incidencia del Hospital La Paloma Pueblo Guanche para vencer su pega y superarle en la clasificación general.

La próxima semana la competición botera se verá interrumpida por la celebración del Día de Canarias. Por segundo año consecutivo, se celebrará el Campeonato Viajes Insular en el que se medirán las dos modalidades del deporte vernáculo que se practican en el archipiélago. Cinco botes de Gran Canaria y seis barquillos de Lanzarote se enfrentarán en la bahía de Arrecife el próximo 29 de mayo.