El estreno del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, celebrado ayer en aguas de Las Palmas de Gran Canaria, no dejó muchas sorpresas, pero sí una reñida pugna para no quedar entre los cuatro botes apeados de la competición. Les tocó al Estibadores Portuarios Fundación Belén María, al Chacalote A Blue Thing in the Cloud, al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y al Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave.

En apenas tres minutos de diferencia quedaron ocho embarcaciones, de las cuales tres quedaban K.O. El Poeta Tomás Morales Clipper hizo el mejor tiempo de la tarde (1.08:57), dominando casi desde el inicio y distanciándose rápido de sus perseguidores. Relativamente cerca navegaron el Villa de Teror, que fue tercero; el Puerto de La Luz Fundación Puertos y de Las Palmas, que terminó segundo, y el Villa de Agüimes Ybarra, que finalizaba cuarto a casi dos minutos del Morales. A partir de ahí, los botes navegaron en un puño y los eliminados se decidieron por apenas segundos. Entre el Spar Guerra del Río, que hizo el quinto mejor tiempo con 1.13:05, y el Estibadores Portuarios Fundación Belén María, que fue el primer bote apeado, apenas hubo dos minutos y cuatro segundos de diferencia. Una reñida regata en la que se salvaron de la quema el Porteño Atlantec Sabor a Gloria, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, el Disa Roque Nublo ULPGC y el Minerva Hoteles Vistaflor Idamar. Peor suerte corrieron los ya mencionado Estibadores Portuarios Fundación Belén María, el Chacalote A Blue Thing in the Cloud, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes y el Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave. Fue una regata dura con condiciones muy adversas, especialmente en la salida desde la Marfea. La flota vuelve hoy (12.00 horas) a la acción con la tercera jornada del Campeonato Aguas de Teror. Los primeros botes en salir serán los del grupo A, donde descansa el Poeta Tomás Morales. El Pueblo Guanche se mide al Spar Guerra del Río, el Villa de Agüimes con el Chacalote, y el Villa de Teror con el Estibadores. En el grupo B, las pegas son Minerva-Tara del Mar, Puerto de La Luz-San Cristóbal y Roque Nublo-Porteño.