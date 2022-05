Rober por Jesé en busca del punto para luchar por subir

El contexto es favorable. A la UD Las Palmas le basta con sumar un punto ante el Sporting de Gijón para jugar el playoff de ascenso. Su rival, además, no se juega nada, pues logró la salvación matemática la semana pasada con su empate en Fuenlabrada, y por si fuera poco, la gran mayoría de sus aficionados no quieren que el equipo gane, pues tal circunstancia podría favorecer al Real Oviedo, y eso es una cuestión prohibida. Sin embargo, Xavi García Pimienta y la plantilla afrontan el duelo sin relajación, y por eso, pese a que el partido de ida de una posible promoción se jugaría sólo tres o cuatro días después, el técnico tiene previsto poner a su once de gala, aunque con una excepción.

La misma tiene por nombre Rober González, el candidato número uno a sustituir a Jesé, que sufrió un esguince en la zona de la clavícula izquierda en el partido frente al conjunto carbayón y será baja para la cita ante el cuadro rojiblanco. El objetivo es que esté disponible para ese primer partido hipotético de la promoción y para ello trabaja desde el lunes, sin embargo, no llega para la última jornada. Por eso la figura del extremeño que le sustituyó el sábado pasado, toma protagonismo. Estuvo durante algo más de 25 minutos en el campo y tuvo tiempo de disponer de una ocasión clara de gol, pero no definió bien en el mano a mano con Femenías. En cualquier caso, trabajó en defensa y cumplió con su misión. Los tantos El fin de semana anterior se produjo la misma situación: Rober sustituyó a Jesé en Alcorcón y aquella vez si estuvo fino de cara al gol, pues marcó el de la sentencia al filo del minuto 90 después de un buen recorte y un tiro con la zurda. Ese 0-2 fue su segundo gol de la temporada. El primero lo había marcado semanas antes en Ponferrada, también después de salir desde el banquillo. En aquella ocasión lo hizo en el descanso y actuó como falso nueve. Apenas tuvo protagonismo, pero en el tiempo añadido estuvo atento para recoger un rechace del portero tras un disparo de Coco desde fuera del área y marcar el tanto de la victoria de la UD. Ese triunfo en El Toralín significó el despegue definitivo de los amarillos, que se cargaron de moral tras vencer en un campo donde era vital hacerlo. La vida deportiva de Rober, sin embargo, no ha sido fácil en su segunda etapa en Las Palmas. Llegó en el pasado mercado invernal después de que Pepe Mel insistiera una y otra vez en su llegada y sólo jugó un partido a las órdenes del madrileño, que fue cesado tras esa caída en Fuenlabrada. Ya con Xavi García Pimienta aguantó otros cuatro encuentros como titular, en los que su protagonismo fue de más a menos. Coincidió con un periodo en el que la UD no encontraba el camino con el nuevo entrenador: un empate con la Real Sociedad B, una victoria en Cartagena y dos derrotas consecutivas, ante el Burgos y el Zaragoza fueron el punto de partida de los cambios del barcelonés. La jornada siguiente, frente al Lugo, apostó por Valles en la portería y por Jesé en una banda, lo que abría la puerta a un delantero centro. Uno de los sacrificados fue Rober, que desde entonces sólo fue titular ante el Amorebieta, por castigo de Jesé, y el Málaga también por el grancanario, aunque en este caso por decisión técnica. Ahora recupera su sitio por la baja del delantero. El resto, en principio, serán los mismo. Porque lo primero es garantizar la plaza de playoff.