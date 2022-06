La UD busca el gol del ‘nueve’

El capitán fue el pichichi amarillo con 14 dianas –cuatro de penalti–, gran registro para un centrocampista, pero obtenido también con ciertas dosis de sobreesfuerzo que con un delantero centro goleador seguramente no serían necesarias. Por eso la dirección deportiva amarilla se afana en la búsqueda de un killer que se convierta en la referencia ofensiva del equipo de cara al curso que viene, en el que el objetivo no es otro que el ascenso a Primera División.

De las palabras del presidente Miguel Ángel Ramírez el pasado jueves se entiende que ninguno de los cuatro que formaron parte de la plantilla 2021-22 continuará, toda vez que en la enumeración de los que iban a renovar no incluyó a ninguno de ellos. En el caso de Jesé, además, fue taxativo, al revelar que las críticas del grancanario a García Pimienta tras el último partido frente al CD Tenerife no sentaron bien en el vestuario y que se lo había puesto «muy difícil».

Así, Luis Helguera buscaría al menos dos delanteros en el mercado, incluso un tercero, para reforzar el ataque y encontrar al goleador que no ha tenido desde que llegara al cargo en marzo de 2020. Además, tanto el director deportivo como el entrenador están dispuestos a dar una oportunidad a Iñaki Elejalde, futbolista que ya debutó con Pepe Mel y que empezará la próxima pretemporada.

Desde la salida de Rubén Castro Las Palmas no ha tenido una referencia ofensiva. Para desprenderse de él en el verano de 2020, según el club porque tenía un salario inasumible, tuvo que desembolsar 300.000 euros de penalización, cantidad que aún pagó mientras el isletero marcaba goles con el Cartagena –20 esta temporada, siete de penalti–. Después, las apuestan han salido rana, porque nadie ha conseguido si quiera acercarse a los 30 tantos que logró en dos cursos como amarillo.

Fue la gran apuesta del presidente para tratar de regresar a Primera por la vía rápida después de descender en el curso 2017-18. Rubén fue titular indiscutible y marcó 15 goles. Los otros delanteros eran Rafa Mir, que sumó siete, Sergio Araujo, con cuatro, y Tomás Pekhart, con uno.

La temporada siguiente, la que tuvo que pararse por la pandemia de coronavirus, el Moña igualó su cifra de la campaña anterior, y eso que estuvo unos cuantos meses fuera por lesión, tantos que no coincidió con Jonathan Viera en el césped –el de La Feria estuvo cedido por el Beijing Guoan entre septiembre y diciembre de 2019–.

El siguiente que más dianas consiguió fue Juanjo Narváez, con siete, mientras que Pekhart, mejor que en el año de su estreno, sumó cinco. En aquel mercado de invierno aterrizó en la Isla Cristian López, que no marcó un sólo gol.

Ya en la 2020-21, todavía con Mel en el banquillo, y con Luis Helguera como diseñador del plantel, Sergio Araujo fue el pichichi amarillo, con 11 tantos. Edu Espiau, de su lado, anotó dos, mientras que la gran apuesta del cántabro, el italiano Pietro Iemmello, se fue de vacío. De hecho, terminó su contrato de cesión en enero y se volvió a su país. Un fiasco.

Como solución la UD incorporó en esa ventana de fichajes a Jesé y a Rafa Mujica, que tampoco pusieron solución al problema del gol. El primero marcó dos; el segundo, uno. Pese a los pobres guarismos, Ramírez y Helguera volvieron a confiar en ellos dos para la temporada que acaba de terminar, y si bien el ‘10’ comenzó bien, se diluyó con el paso de los meses.

El otro hombre llamado a ser la referencia en ataque era Armando Sadiku, al que Mel no dio confianza ni continuidad y del que García Pimienta pasó después de ponerle en su debut, pero por el que luego apostó en Valladolid, punto de partida de una remontada histórica que llevó al equipo al playoff. Sólo le dio tiempo a marcar cuatro goles, que supusieron siete puntos para la UD.

Peñaranda, por su parte, no vino como nueve, pero actuó ahí en varias ocasiones y defraudó, tanto como Rafa Mujica: el venezolano sumó dos tantos y el grancanario sólo uno. Así, Jonathan Viera asumió también el liderazgo goleador y bajo su batuta el equipo logró su mejor racha en Segunda División, con la suma de 29 puntos de 33 posibles producto de una racha de nueve victorias y dos empates en 11 encuentros.

No sólo fue el máximo goleador, con 14, sino también el que más disparó, con 45 –uno más que Jesé–, el que más asistió, con seis –al igual que Jesé– y el segundo que más pases dio, tras Raúl Navas. Todo ese exceso de trabajo pretende solucionarlo la UD con el fichaje de al menos un goleador que supere los 15 tantos, aunque no vendrá sólo uno.

No es una misión sencilla puesto que el gol es lo que más se valora en el mercado, pero en ello está la direcciíon deportiva, que busca por fin no quedar en evidencia con otra apuesta fallida.

Los atacantes del filial, sin protagonismo





La UD Las Palmas no ha tenido una referencia ofensiva de garantías desde que Rubén Castro abandonara la plantilla en el verano de 2020 después de que el club le descartara por su alto salario. Si bien los fichajes de la dirección deportiva no dieron frutos, salvo las excepciones de Sergio Araujo en la 2020-21 y de Jesé Rodríguez este curso, dos viejos conocidos, tampoco Las Palmas Atlético ha aportado una solución. Ningún delantero del filial ha tenido protagonismo ni ha conseguido afianzarse en el puesto de nueve, aunque varios tuvieron su oportunidad. El que mejor la aprovechó fue Edu Espiau, aunque en la UD, a la que llegó después de un año de cesión en el Villarreal B, no rindió. Sin embargo, le valió para ganarse la vida en la Ponferradina. Juan Fernández, por su parte, participó durante meses a las órdenes de Pepe Mel pero tampoco se ganó un hueco. Ahora, Iñaki Elejalde aparece como la nueva promesa de la base amarilla. Ya debutó con el madrileño en un choque contra el Rayo la campaña pasada y en un mes comenzará la pretemporada. | P. F.