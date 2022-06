Es su primera experiencia en España. ¿Cómo recibe esta oportunidad?

Me siento muy bien. Nunca he jugado en España y tengo ganas de descubrir esta nueva experiencia.

¿Conocía las Islas Canarias?

Ya he estado en la Isla, pero cuando tenía tan solo nueve meses de edad, por lo que claramente no recuerdo nada. Sin embargo, mis padres me han contado que pasamos unas vacaciones realmente buenas y ahora quiero volver para descubrirla.

Tiene una gran experiencia en otros países como Italia o Francia. ¿Espera encontrarse muchas diferencias entre esos campeonatos y la Superliga española?

Quiero conocer la Superliga. Jugué cuatro años en la Segunda División de Italia, un año en la Primera División italiana, que es uno de los mejores campeonatos del mundo y dos años en Francia. En mi país hay grandes jugadores con mucha experiencia.

¿Qué espera de esta temporada en el Guaguas?

Quiero ganar. He hablado con el entrenador, con el presidente y con algunos jugadores. Es una gran oportunidad para mí el poder jugar en la Superliga española y también en competición europea, así que quiero jugar bien por mí, por el club, por mi equipo y hacerlo siempre para ganar.

¿Qué cree que puede aportar al equipo dentro de la cancha?

Tengo la experiencia de jugar en dos campeonatos muy fuertes, como es el italiano y el francés. Mi intención es la de mejorar en todo lo posible al equipo. Lo primordial para mí dentro de la cancha es siempre el aspecto mental.

¿Cuáles son los aspectos más importantes en un equipo para obtener el éxito en este tipo de competiciones?

“Es muy importante que el equipo trabaje junto desde el principio hasta el final y perseguir los mismo objetivos.

Te puede interesar: Deporte canario El Guaguas ficha al italiano Paolo Zonca para reforzar la posición de receptor

¿Le gustaría mandar algún mensaje a los aficionados del Guaguas de cara a la próxima temporada?

“Hay muchos fans del Guaguas que siguen el voleibol y creo que eso es muy importante. La próxima temporada haremos todo lo posible para ganar y para que la gente venga al Centro Insular de Deportes para vernos.