Más de 75 competidores nacionales e internacionales intervienen este sábado, en Playa del Inglés, en las diferentes categorías que figuran en el programa del Gran Canaria PRO, la quinta cita del circuito continental de paddle surf en la modalidad de SUP Race, después de las pruebas de Italia, Portugal, Mallorca y Alicante.

Se contará con la participación de destacados profesionales de la disciplina, como, entre otros, figuran Duna Gordillo, campeona de España en 2022; Daniel Hasulyo, medalla de oro en el Mundial de la International Surfing Association en 2018; o Esperanza Barreras, la campeona del mundo en las categorías SUP de Larga Distancia y Beach Race en el año 2019.

El evento vivió ayer su puesta de largo oficial en un acto que se desarrollaba en las instalaciones del Hotel Lopesan Costa Meloneras Resorts&Spa, con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, del concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, del director de SecondReef -entidad organizadora-, Eduardo Díaz, y del actual líder del circuito europeo dentro de la categoría sub 10, Noah Díaz.

Categorías

El Gran Canaria PRO 2022 se divide en cuatro categorías (júnior, amateur, máster y élite) y contará con varias pruebas eliminatorias, en las que se valorará la combinación entre velocidad y destreza en las olas. Dependiendo de la categoría, las carreras tendrán diferentes recorridos.

Los grupos sub 10 y sub 12 deben recorrer 1,5 kilómetros, mientras que los participantes en las categorías élite, máster y sub 18 tendrán que completar un circuito de dos kilómetros. En el caso de las sub 14, sub 16 y amateur, los deportistas navegarán tres kilómetros.

Entre el más de medio centenar de competidores en liza, además de los ya citados, también encontramos a riders que suman éxitos a nivel europeo y mundial, como Ty Judson o los hermanos Leonard y Claudio Nika.

Además, SecondReef apuesta por la cantera. En este sentido, el talento canario estará representado por jóvenes promesas que ya despuntan en esta modalidad, como Noah Díaz, de nueve años, y Elisa López, de 12, que han alcanzado el top 3 de la Copa de España sub 10 y sub 12, respectivamente.