Kevin Hernández: "El éxito me vino muy rápido"

¿Qué tiene el municipio de Valsequillo para sacar deportistas de élite en tantas y variadas disciplinas deportivas?

En Valsequillo se está haciendo un buen trabajo con los deportes de base, ya sea balonmano, fútbol, fútbol sala, lucha canaria, disciplina esta última que yo practiqué durante unos cinco o seis años. Tienen a muy buenos entrenadores trabajando con la base y eso se ve en los resultados.

¿Cómo termina un luchador como culturista?

La vida me fue guiando hacia el culturismo. Siendo luchador me partí el peroné y un par de semanas después de sufrir esa lesión rompí con la que por entonces era mi novia. Pasé tres o cuatro meses muy duros, en los que por tener que llevar el yeso no podía ni conducir ni caminar. Cuando me quitaron el yeso decidí tomarme de la mejor manera posible todo lo que estaba pasando en mi vida y centrarme en mi físico, que es algo que siempre me había llamado la atención, aunque nunca me había decidido a competir, aunque siempre me habían dicho que contaba con una buena genética para dedicarme al culturismo.

Sentí que era el momento de centrarme en mí y dedicarme tiempo a mí mismo, con el fin de intentar mejorar en todos los aspectos. Desde ese momento me metí en el gimnasio más de lleno, aunque también seguía saliendo mucho con los amigos de fiesta y no cuidaba tanto mi dieta.

En octubre de 2018 acudí a un campeonato de culturismo, invitado por un amigo y para mí fue un punto de inflexión, porque me enamoré del ambiente que envuelve todo el mundo del culturismo. Me di cuenta que era a lo que yo quería dedicarme y poder competir encima de un escenario.

"La vida me fue guiando hacia el culturismo"

¿Qué relación tiene con el resto de competidores?, ¿hay mucho secretismo en el día a día en cuanto a la preparación?

Confío mucho en mis preparadores y también me gusta hablar mucho con algunos de mis competidores, nos damos consejos entre nosotros en nuestro día a día, son detalles que nos ayudan para ir mejorando y conseguir un mejor físico. El entrenamiento es lo más importante, como mínimo el 80%.

Nunca he tenido ningún conflicto con otro deportista, aunque siempre hay alguno con el que la rivalidad es algo mayor y con ellos no hay tanta comunicación. Yo soy mucho de decir como me preparo y como entreno, porque al final cada uno tiene su cuerpo y en la tarima que gane el mejor. Incluso tengo mi propio canal de YouTube en el que muestro mi preparación, explicando todo con detalle, para todo aquel que quiera verlo.

¿Cuántas días y horas trabaja en el gimnasio a la semana?

La gente piensa que para tener este físico tenemos que dedicar muchas horas en el gimnasio y realmente no es así. Un culturista natural, que no utiliza substancias anabolizantes, que te obligan a entrenar con un plus de rendimiento, al final lo que necesitas es mucho más tiempo de descanso, porque es precisamente durante ese momento cuando crece la masa muscular. La media de días de trabajo en el gimnasio a la semana es de tres o de cuatro. Aproximadamente cada rutina diaria de trabajo suele llevarme una hora y media en el gimnasio y sólo una sesión al día.

¿Está permitido en el culturismo no natural el consumo de anabolizantes?

En absoluto. Es un tema tabú. En la página de la IFBB (Federación Española de Fisioculturismo y Fitness) recoge que están prohibidos todas las sustancias anabolizantes porque van en contra del deporte, pero para llegar a esos niveles tan extremos está claro que no sería posible sin consumirlas.

"En la etapa de volumen puedo llegar a ingerir unas 4.000 - 4.500 calorías de media y para llegar a eso tengo que meter dulces, helados y carnes magras"

¿En qué le ha ayudado el cuidar su alimentación para mejorar como culturista natural?

Me ayudó muchísimo a la hora de bajar mi porcentaje de grasa en el cuerpo, también me ayudó anímicamente, el proceso de mejoría se multiplica. Tampoco creo que yo sea el mejor ejemplo en cuanto a una dieta ideal, porque soy una persona a la que le gusta meter en su dieta muchas calorías. Juego con dos etapas: en la de volumen es en la que meto más calorías para intentar coger peso y masa muscular, en el momento en el que como y entreno mucho y luego está la etapa de definición, que es en la que ingiero menos alimentos y en una menor cantidad. En la etapa de volumen puedo llegar a ingerir unas 4.000 - 4.500 calorías de media y para llegar a eso tengo que meter dulces, helados y carnes magras, como de todo.

¿Qué se siente siendo campeón del Mundo?

Todavía estoy intentando asimilarlo, porque fue algo que me vino muy rápido. Pasé de intentar clasificarme entre los tres mejores pesos ligeros de España, para poder ir a competir al Mundial como amateur y al final todo salió mejor de lo esperado, gané el campeonato de España de mi categoría. Ese mismo día por la tarde me tuve que enfrentarme al resto de campeones de cada categoría y resultó que también me eligieron como campeón de campeones de España de 2020, lo que derivó en que se me hiciera entrega de la tarjeta de culturista profesional, quehacer que con mi nivel ya solo me puedo medir a otros profesionales. Un mes más tarde fui a Las Vegas a medirme a los mejores profesionales de cada país y al final conseguí ser campeón del Mundo de mi categoría.

¿Cómo es tu relación con Miguel Iniesta, campeón del mundo en el peso medio?

Lo conocí por Instagram hace un par de años y la verdad es que fue bonito compartir con él esa experiencia en Las Vegas, que es como si fuese una Disneylandia para adulto. Tiene un físico y unas proporciones espectaculares, que está hecho para el culturismo y que además es muy buena gente. Su método de entrenamiento es algo diferente al mío, es un deportista que es muy intenso entrenando y prioriza algo menos el descanso de lo que lo hago yo. Le conocí en persona en el campeonato de España y desde el mundial estrechamos más nuestra amistad.

"Me estoy preparando para competir en 2023. A los culturistas naturales no nos sale rentable competir todos los años"

¿Puede vivir un deportista dedicándose única y exclusivamente al culturismo natural?

El culturismo natural no da para vivir de él, porque ganar un mundial supone ganar unos 5.000 dólares que al final no te dan para nada, como mucho se amortiza el viaje. Donde se puede sacar recursos económicos es de las marcas que puedan estar interesadas en trabajar contigo. Yo he podido dejar mi trabajo para dedicarme al culturismo gracias a los patrocinadores que han apostado por mí. En mi caso también ayudo en materia de asesoría deportiva a un grupo reducido de personas.

¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Me estoy preparando para competir en 2023. Los culturistas naturales solemos competir cada dos años, porque para nosotros ganar masa muscular cuando ya estamos compitiendo es muy complicado. Los cambios musculares van llegando lentamente con el paso de los años por lo que si tú quieres ver una diferencia notoria entre competiciones deberías de competir cada dos años, porque entre año y año solo tendría seis meses para coger volumen y otros seis para definir, es algo que no sale rentable.

Mi próxima cita es a finales del 2023. Al ser profesional solo puedo competir en eventos profesionales fuera de España, ya que aquí solo hay eventos amateur. Quiero competir en todo lo que pueda (Italia, Portugal, Suiza, Bali y el Mundial).

Cambio de categoría de cara a la próxima competición, así que me encontraré con Miguel Iniesta en la categoría de peso medio, con Adrián Albiol o Sergio Blasco, entre otros".