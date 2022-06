Gran Canaria, concretamente la playa de San Andrés, vuelve a convertirse en punto de máximo interés para el bodyboard español. Entre el viernes y el sábado, se celebra el Arucas Oleaje Contest 2022, la primera parada del circuito nacional de esta espectacular modalidad en la que competirán más de medio centenar de riders de toda España.

Con esta cita también arranca el certamen autonómico de la Liga 100% Bodyboard, y será clasificatoria para la final del Campeonato de España FESurfing que se celebrará en noviembre en Gáldar. Concretamente, la competición aruquense contempla las categorías open, femenina, dropknee y máster, además de las de la copa FESurfing júnior (alevín sub 12, infantil sub 14, cadete sub 16 y juvenil sub 18 tanto en femenino como en masculino.

El evento reparte premios en metálico de 500 euros en las categorías de féminas y open, mientras que en el resto los más destacados recibirán material deportivo entre el resto de categorías, gracias a la colaboración de casa comerciales privadas.

El Arucas Oleaje Contest 2022 vivía ayer el acto de presentación oficial del evento, que contó con la presencia del director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López, Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, José María González, concejal de Deportes del municipio, Jorge Juan Cabrera, responsable técnico del Club de Surfing Oleaje y organizador de la prueba, que cuenta con el apoyo de la junto con la Federación Española y Canaria de Surf. Además, se contó con la presencia de dos laureados competidores grancanarios, como son Abián Perdomo Álvarez, tres veces campeón nacional en la categoría máster, e Ilenia Suárez Almeida, campeona de Canarias y de España, además de ser la actual líder de los circuitos nacional y canario.

«A través del deporte podemos transmitir los valores y la esencia de Canarias, demostrar que estamos a la vanguardia y que tenemos capacidad para organizar cualquier evento, tanto nacional como internacional», declaró Manuel López. El director general también agradeció el trabajo de las federaciones, los clubes y las empresas vinculadas al deporte y al turismo que impulsan la realización de citas como esta.

Por su parte, Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, quiso felicitar al club organizador por su trabajo: «Muchas veces es difícil llegar a competiciones nacionales e internacionales, por lo que el apoyo de las todas las entidades públicas y privadas implicadas lo hacen posible». Mientras, Jorge Juan Cabrera, responsable del Club de Surfing Oleaje, destacaba que esta prueba aruquense «es una de las pocas dedicadas exclusivamente al bodyboard».