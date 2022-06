Casi un centenar de deportistas arrancaba la competición con un día soleado en la playa de San Andrés (Arucas), "espectacular" para ver a los riders competir desde la costa, según representantes del Club de Surfing Oleaje, organizadores del «Arucas Oleaje Bodyboard Contest 2022», junto con la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surf. En esta primera jornada se han disputado las mangas clasificatorias de las categorías Open, Máster, Infantil Sub14, Cadete sub16 y Juvenil sub18 masculino, por lo que este sábado se disputarán las semifinales y finales de las 9 categorías contempladas, incluyendo Bodyboard femenino, Dropknee, Alevín sub12 y Juvenil sub18 femenino.

En la categoría Open, los riders canarios han demostrado estar a la altura, volando sobre cualquier ola, sin importar que tan pequeña pudiera ser. "Hemos visto maniobras aéreas espectaculares, sobre todo de riders canarios como Carlos Suárez (Open), Jonathan Vega (Open y Máster) o Javier Domínguez (Open), realizando backflips (voltereta hacia atrás) en la cresta de la ola y volando por encima de la misma", contaba Óscar Socorro, jefe de jueces del evento. Para Armide Soliveres, tres veces campeón de España, las condiciones no han ayudado mucho, ya que había olas pero "estaba un poco flojo", por lo que solo encontró pocas "olas largas" que le dieran puntuación para pasar de manga y llegar a la semifinal. "Para mañana intentaré ganar el campeonato, aunque espero que vengan mejores olas", afirmó el Campeón del Mundo Junior 2018 y de Europa por selecciones.

Entre los mayores de 35 años (categoría Máster), el actual campeón de España de la modalidad Open, Jonathan Vega, se clasificó con la mejor puntuación de la jornada (10,73 puntos), resultado de sumar sus dos mejores olas. El rider teldense también se clasificó para la semifinal de la categoría Open. "Aunque en casi todas las mangas he empezado último, he podido remontar y he pasado dos mangas como primero, la verdad es que he tenido suerte encadenando sumatorios y buscando una ola buena para marcar la diferencia", explicó Vega, que ya acumula 2 títulos de la categoría Máster. En su opinión, la participación es muy buena y el nivel es bastante alto. "Ha sido un día bonito, las condiciones variaron mucho en función de la marea, aunque hubo olas con bastante calidad", añadió el rider teldense. Otros dos competidores grancanarios lo siguen de cerca, Roberto San Román y Abián Perdomo, primer campeón de España de la categoría Máster, que ya acumula 3 títulos.

Los competidores canarios más jóvenes que compiten en las categorías de Bodyboard Junior demostraron estar al nivel de los mayores durante esta primera jornada de competición. Entre los más jóvenes de la categoría sub14 destaca Lucas Vega, seguido de Magüe Estupiñán y Hugo Medina. "El nivel de los jóvenes es muy bueno, podrían competir con cualquiera en la categoría Open, y esto es muy bueno para el deporte y para este tipo de eventos, ya que serán ellos los que nos representen y lleven el bodyboard a lo más alto", comentó Jonathan Vega. En la modalidad sub16, se posicionan con más puntos Jorge Hernández, Néstor José y Ariel Cruz. Mientras que en la clase sub18 destacan José Raúl Jiménez en primer lugar, seguido de Yúbal Pérez y Gadiel Martel.

Alexandra Rinder

La rider canaria, Alexandra Rinder, bicampeona mundial de bodyboard, competirá este sábado en la categoría Open femenina del «Arucas Oleaje Bodyboard Contest 2022». Pero en esta modalidad también destacan otras competidoras como la grancanaria Ilenia Suárez, quien ha sido campeona de España y Canarias de bodyboard, por lo que la final femenina dará mucho espectáculo. "Estoy súper ilusionada, he competido muchas veces aquí y, de hecho, mis principios han estado en este lugar, pero más que nada quiero pasármelo bien y llevarme esa primera posición", afirmó la competidora que reside actualmente en Tenerife.

Además de la categoría Open femenino, también habrá una modalidad específica femenina sub18, cuyo título también se disputará directamente este sábado, al igual que las categorías Dropknee y sub12 masculino. El «Arucas Oleaje Bodyboard Contest 2022» es la primera prueba puntuable para la Liga 100% Bodyboard nacional, siendo además clasificatoria para la final del Campeonato de España FESurfing de Bodyboard 2022 que tendrá lugar en Gáldar. Los resultados de la competición se pueden seguir en directo en la página web oficial del acto.