Los grancanarios Ilenia Suárez y Jonathan Vega fueron los vencedores absolutos del Arucas Oleaje Bodyboard Contest 2022, primera parada del circuito nacional de esta especialidad que concluía ayer en la playa de San Andrés. La competidora moyense se impuso en la última ola a la tinerfeña, Alexandra Rinder, bicampeona del mundo: Por su parte, el teldense, con dos olas excelentes, triunfó en las categorías Open y Máster. David Valladares logró el triunfo en la categoría Dropknee (surfeando con una rodilla sobre la tabla). Mar Suanzes y Gadiel Martel ganaban en sub 18 femenino y masculino; Néstor Reyes lo hacía en sub 16 y Hugo Medina, en sub 14.

La final femenina centraba todas las miradas de los presentes. Se medían la grancanaria Ilenia Suárez contra la tinerfeña Alexandra Rinder, bicampeona del mundo de bodyboard. Ambas competidoras estuvieron intercambiándose la primera posición durante toda el duelo, aunque la rider del Club de Surfing Oleaje, organizador de la competición, consiguió desde que salió al agua la mejor puntuación con una combinación de trompos reverse y rolos (calificada con siete puntos sobre diez). Sin embargo, no fue hasta la última ola cuando la deportista moyense lograba superar a su rival por unas décimas. «Estoy muy emocionada, ya que es mi segundo campeonato este año y el segundo ganado, además de triunfar en la playa donde siempre he estado entrenando desde que comencé», declaró la ganadora. Otro de los riders destacados de la competición fue Jonathan Vega, quien fue mejorando su rendimiento en cada heat y en cada manga disputada. Tanto en la categoría Open como Máster, demostró su superioridad, obteniendo incluso en cada clase una ola excelente (las calificadas entre ocho y diez puntos, la máxima puntuación). «Es un competidor muy completo, tanto de derecha como de izquierda, además controla todo tipo de olas», comentó Darío Rodríguez, juez de la Federación Canaria de Surf. Vega, actual campeón de España de la modalidad Open, también resaltó que el nivel de los canarios está siendo muy alto, sobre todo entre los más jóvenes. Tras el rider teldense, otros dos grancanarios ocuparon los puestos de podio: Samuel Brito y Carlos Suárez.