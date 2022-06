Nicolás García-Boissier, saltador del CN Metropole, y el mallorquín Adrián Abadía concluyeron en décima posición su actuación en la final de saltos sincronizados de 3 metros de los Mundiales de natación que se disputan Budapest, prueba en la que se impuso la pareja china integrada por Zongyuan Wang y Yuan Cao.

El dúo español, que accedió a la final con la duodécima mejor nota, mejoró dos puestos con relación a las preliminares tras contabilizar un total de 354,60 puntos.

El representante del CN Metropole, olímpico en los Tokio, y su compañero, en la clasificación, cometieron un error en el el último salto de su serie, lo que les penalizó mucho. Luego se resarcieron, batiendo a Malasia y Nueva Zelanda en la final y quedando muy cerca de Ucrania.

Nicolás García-Boissier repite hoy. Toma parte en la ronda clasificatoria de la prueba individual de 3 metros, con el objetivo de colarse en la final de mañana. Para el saltador del CN Metropole, el de Budapest es su quinta cita mundialist. A sus 27 años, el grancanario acumula una gran experiencia en grandes competiciones. «Mi primer Mundial fue el de Barcelona 2013, tenía 18 años; era muy jovencito. Desde ahí no he faltado a ninguno cada dos años. Soy joven todavía, estoy en la edad perfecta. Es verdad que tener cuatro Mundiales en la mochila te ayuda. Este año, al no ser clasificatorio para los Juegos, quizás hay menos presión. Pero tengo ganas de hacerlo bien», comentó.