El más grande del balonmano canario dice adiós: Dani Sarmiento cuelga la camiseta

El producto más grande que ha dado el 40x20 en Canarias cuelga su camiseta. Don Daniel Sarmiento Melián pone fin a una trayectoria dorada plagada de éxitos sobre la pista y ejemplar fuera de ella. El de Las Torres arrancó su andadura en el Juventud Las Palmas, explotó con el Balonmano Gáldar y 22 años después de comenzar brillar en el Juan Vega Mateos se retira en el Saint-Raphael de la liga francesa. Detrás de esta trayectoria, siete medallas cuelgan de su cuello con los Hispanos y en su vitrina de trofeos lucen 26 títulos con clubes.

Sarmiento anunció de manera oficial a través de sus cuentas en redes sociales la decisión que venía meditando desde el último año. El grancanario escribió:

"Llego el momento de anunciar públicamente que dejo el balonmano profesional ,toca pasar pagina y empezar una nueva etapa de mi vida , no sin antes dar las gracias a todos los entrenadores, compañeros , directivos y aficionados de los diferentes clubes en los que he tenido la suerte de jugar : Juventud Las palmas , BM Galdar , Keymare Almeria, @leonademar , @fcbhandbol y @srvhb .Por supuesto a la @rfebalonmano con la que he tenido el privilegio de competir en diferentes campeonatos. Y lo más importante gracias a mi familia que son los que han estado siempre a mi lado , mis padres, mis hermanos , mis tíos y primos , y mi mujer e hijos , os quiero. ¡GRACIAS y HASTA PRONTO!"

😭 Hoy dice adiós uno de nuestros #Hispanos... @sarmiento11dani anuncia su retirada



📊 147 internacionalidades

💣283 goles



🥇 Mundial (2013), Europeo (2018, 2020)

🥈 Europeo (2020)

🥉 Europeo (2014), JJ.OO. Tokio (2020)



👏 ¡GRACIAS ETERNAS, DANI! pic.twitter.com/vPE1ryDNmb — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 5 de julio de 2022

Con la camiseta de la selección española, Sarmiento ha sido parte de la generación más prolífica de la historia nacional. Su mayor éxito llegó en el Mundial de 2013 celebrado en España, y en el que los Hispanos arrasaron en la final a Dinamarca por 35-19 y donde el insular anotó un tanto, desde los 7 metros para poner su broche particular a la fiesta que se celebró en un Palau Sant Jordi de Barcelona abarrotado.

Pero no solo el título mundial es el mejor cartel del insular, cinco preseas más lucen en su palmarés con otros dos oros conquistados en los Europeos de 2018 y 2020; el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 [disputados en 2021 por la suspensión temporal debido al covid] con el que se quitaba la maldita espina de las citas olímpicas tras caer en cuartos de Londres 2012 y no participar en Rio 2016 al no clasificarse España, además de las logradas en el Europeo 2014 y en el Mundial de Egipto en 2021; y su última ganada, la plata del Europeo 2022.

Precisamente esta última, cosechada en enero de este año, llegó de una manera curiosa. Sarmiento no había sido incluido en la primera lista publicada por Jordi Ribera, en plena reconstrucción generacional de la selección. Pero los contagios por covid-19 de Joan Cañellas e Ian Tarrafeta provocaron la llamada del seleccionador a su central de confianza en los últimos años. Hizo la maleta y se marchó a Eslovaquia para emprender su último servicio a los Hispanos y que Suecia y los árbitros se encargaron de dejar un regusto agridulce en la final.

Leyenda con un Barça de leyenda

El de Las Torres también puede sentirse infinitamente orgulloso de haber pertenecido a uno de los mejores equipos de la historia del balonmano, el del Barça de la primera década del siglo XXI que acumuló títulos sin freno (¿y cuándo no?). En la escuadra azulgrana jugó desde el 2009 hasta 2016, cuando decidió emprender su aventura internacional en Francia. En esa etapa en el Palau, 24 títulos a su palmarés.

Los más relumbrantes, las dos Champions que tiene en su vitrina particular. La de 2011 al ganar al Ciudad Real compartiendo vestuario con jugadores de la talla de Nöddesbo, Juanín García, Rutenka o Nagy; y la de 2015, tras vencer al Veszprém y con una escuadra con nombres como los de Karabatic o Lazarov.

Más allá de estas dos coronas continentales, con el Barça conquistó 25 títulos, dos trofeos de la SuperGlobe (campeonatos mundiales de clubes), seis Ligas Asobal consecutivas (entre el 2010 y 2016), cuatro Copas del Rey (2010 y del 2014 al 2016), seis Copas Asobal (2010 y del 2012 al 2016) y cinco Supercopas (2010 y del 2013 al 2016).

Pero si llegó a Can Barça fue por su excelente temporada en 2009 con el Ademar León, en el que consiguió conquistar una Copa Asobal y además fue designado como el mejor jugador de la Liga Asobal y el mejor central del siete ideal de la competición nacional con el 35,4% de los votos recibidos para su posición.