Es tu primera experiencia en España, ¿Cómo afrontas esta primera experiencia?

Afronto esta experiencia con mucha ilusión. Sé que el Guaguas es un equipo que quiere salir campeón de todo y eso me hace mucha ilusión. Cuando estaba buscando equipo, buscaba eso, así que trataré de ayudar en todo lo que se propongan este año.

¿Conocías el voleibol de España, ya sea por haberte enfrentado a equipos o por haberlo visto en la televisión?

En la selección de base jugué los 2 mundiales contra España. He jugado contra Borja Ruiz más de una vez y es un jugador que conozco bien. Estoy con ganas de ir a jugar.

Esta año te ha ido muy bien en Francia, ganando la CEV Challenge Cup. ¿Cón qué te quedas de esta última temporada en Francia?

Este año en Francia éramos varios argentinos y teníamos como objetivo ganar algo. En el club nunca habían ganado nada, y que el primer título fuese una copa europea fue increíble.

Más allá de los clubes, también eres un habitual en las concentraciones de la selección de Argentina. ¿Qué es lo más importante para tí a la hora de aportar experiencia en el Guaguas?

Soy un jugador con experiencia. En la liga argentina siempre estuve en un club que aspiraba a salir campeón de todo. Me gusta ese desafío y el Guaguas busca lo mismo. El desafío de ganar todo a mí me motiva mucho y espero poder plasmar mi experiencia y ayudar al club y a los jugadores para que puedan rendir al máximo en el día a día.

Has sido un jugador muy importante con tu selección. ¿Cómo es jugar y representar a tu país en competiciones de alto calibre como unos Juegos Olímpicos?

Es difícil explicar con palabras lo que significa representar a tu país. Es algo increíble, y encima hacerlo en un Mundial o en unos Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad. En Tokio además sacamos una medalla de bronce y hacía 33 años que Argentina no sacaba una medalla en Juegos Olímpicos y fue la segunda en la historia de Argentina en voley. Fue una locura, un sueño cumplido, pero después de ganar uno siempre quiere más.

Se trata de un nuevo reto para tí y en un nuevo país. ¿Has podido hablar ya con el presidente, con el entrenador o con los jugadores? ¿Te han dado la bienvenida?

Ya he hablado con el presidente y con el entrenador, ya crearon el grupo de WhatsApp con los jugadores y nos estuvimos presentando. Todavía estoy enfocado en la selección porque es lo que me toca ahora, pero poco a poco me voy a ir incorporando al club y a la liga. Sé que España estuvo jugado los Juegos del Mediterráneo. No pude ver los partidos, pero tengo compañeros ahí y desde que pueda veré alguno de esos partidos y me prepararé para arrancar con todo la liga.

Además, vas a compartir vestuario con Lucas Conde, un jugador muy joven pero con una gran proyección. ¿Qué opinas de él?

La verdad que no he compartido mucho con él porque es muy joven y él empezó a jugar en la liga argentina cuando yo ya me había ido. Espero poder conocerle y ayudarle en todo lo que pueda para que siga creciendo, porque me han dicho que tiene un gran potencial.

El CV Guaguas tiene una plantilla renovada y con jugadores de mucho nivel. ¿Qué crees que puedes aportar dentro de la pista? ¿Cuáles son tus mejores cualidades?

Puedo aportar mucha experiencia y mucho ataque, ya que me considero un jugador más ofensivo. Me gusta mucho ayudar a todos en el día a día a tener un buen grupo. Creo que también es importante la confianza en los compañeros en el día a día. Todos son buenos jugadores y creo que lo vamos a hacer muy bien este año.

Siempre se ha dicho que, para tener éxito, el equipo debe estar unido dentro y fuera de la pista. ¿Qué opinas tú?

En las etapas finales o momentos de crisis, mientras más unido está el grupo, pues los problemas se resuelven de forma más sencilla. Cuando hay nervios o ansiedad en partidos decisivos, esa confianza en el compañero hace que todo sea más fácil. Con las individualidades ganas partidos, pero con el equipo se ganan los campeonatos.

Después de haber jugado en Francia y Argentina, ¿Notas diferencias en los diferentes estilos de juego de cada país?

Sí, cada país tiene sus cosas y sus secretos. En España seguramente iré aprendiendo los secretos de la liga española, pero sí, cada liga tiene sus cosas. Es importante saberlo, aprenderlo y escuchar mucho al principio, porque voy a jugar con jugadores que saben de eso. Hay que estar abierto a aprender para poder rendir al máximo.

¿Te gustaría mandar algún mensaje a los aficionados del CV Guaguas que están esperando esta nueva temporada con ansias e ilusión?

Tengo muchas ganas de jugar en la cancha, de local, con el pabellón lleno. Espero que nos apoyen mucho porque tengo muchas ganas de llegar y poder brindarle lo mejor al club".