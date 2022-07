El tramo de "El Cuchillo" en el municipio de Tinajo volvió a vibrar como nunca este sábado en el Rallysprint Tomás Viera, segunda cita del Campeonato de Canarias y tercera del Campeonato Insular de Lanzarote, donde muchísimos aficionados asistieron al desarrollo de una prueba pasada por la ola de calor, con lo que suponía de doble esfuerzo para público y participantes en una edición muy solicitada después de dos temporadas en blanco.

Pero mereció la pena por el espectáculo vivido, la interesante pugna por la victoria, un tramo que no perdona errores y donde siempre puede saltar la sorpresa, con varios incidentes fruto de la fogosidad de la que es imposible escapar con un ambiente racing inigualable. Y en ese escenario, los grandes dominadores de la jornada fueron los campeones y actuales líderes del automovilismo de Lanzarote, Toñín Suárez-Jorge Cedrés, que se impusieron con su 911 GT3 al resto de pilotos favoritos de la armada Porsche, entre ellos Yeray Lemes-Rogelio Peñate que finalizaban segundos a 12,0 de los ganadores, completando el podio Aníbal Machín-Diego García con el Mitsubishi Lancer Evo, a sólo 10,9 de los anteriores y mejorando en 8,6 a Oliver Rodríguez-David Rivero, que fueron cuartos con el tercer Porsche 911 de la lista y lastrados por una penalización de 10 segundos que les bajaba del podio final.

Nuevo triunfo y corriendo a tope para imponerse en cinco de las seis pasadas del rallysprint, el equipo Suárez-Cedrés sigue demostrando su franca evolución y una gran compenetración con el pilotaje del "nueveonce", sin que nadie pudiese pararle. Y eso que estaba todo un Yeray Lemes, que se estrenaba con el recién adquirido Porsche, que solamente pudo hacerse con el scratch del quinto tramo, por lo que habrá que darle tiempo para seguir poniendo en orden este coche ex Iván Alemán. Igualmente a Oliver Rodríguez, en su tercera prueba con el Porsche ex Iván Armas, que en esta ocasión estuvo mucho mejor y hubiese cogido plaza de podio de no mediar una penalización por adelanto en la salida del TC1, optando finalmente al trofeo de la categoría 1.

De esta forma, Aníbal Machín se encargaba de plantarse en la tercera plaza del podio y sin apenas oposición de sus compañeros con el resto de Evos, cayendo posteriormente por sendas averías, tanto el de Alejandro Rodríguez como el de Suso Lemes.

De nuevo brillando a gran nivel, el joven Raúl Hernández con Aitor Cambeiro de copiloto volaron por el tramo de El Cuchillo y marcaba cronos muy buenos para su Peugeot 208 Rally4 y logrando el quinto puesto final y el trofeo al mejor piloto clasificado de Tinajo, junto al de la categoría 2. Mala suerte con el otro Rally4 presente, de los seguidores del Regional de rallysprints, José Francisco Rodríguez-Naira González,que volcaban a pocos metros de la meta del TC4, que se unía al parecido lance que tuvo anteriormente el Ford Fiesta de Julián Arrocha y Mario Guadalupe.

Muy buenas actuaciones también de Oscar Curbelo-Elizabeth de la Iglesia con el Renault Megane, acabando sextos absolutos. E igualmente Oliver Rodríguez-Héctor Cedrés con el Renault Clio, que alcanzaron la séptima posición de la general.

Yoday Betancort y Fabiola Acosta se llevaron el trofeo de la categoría 3 con su Citroen C2 GTR, gracias a su octavo lugar en la clasificación final. Alexander Barrios-Sergio Medina acabaron novenos y como ganadores del grupo H90 con el Honda Civic, cerrando el grupo de los diez primeros Marcial Alvarez-María Hernández con el Renault Clio RS. Y la Copa BMW Power sería para el único inscrito, Luis Duque-Mario Guillén, que rompían la caja de cambios en el TC5.

La prueba finalizó en la plaza de La Vegueta con la entrega de trofeos y una amena parrillada de pescado para todos los participantes, después del duro día de carreras, que lograron finalizar 28 de los 31 equipos que tomaron la salida. El acto estuvo presidido por el alcalde de Tinajo, el también piloto Jesús Machín, que estuvo acompañado por sus concejales Vianney Rodríguez y Luis Miguel Pérez, junto a los presidentes de las federaciones Benito Rodríguez y Miguel Angel Domínguez, además del presidente de la organización del CD. Evesport, Víctor Rodríguez.

En 15 días continuará la actividad en Lanzarote con el Slalom de Tinajo del Campeonato de Canarias.