Los más jóvenes han sido los primeros en salir al agua y estrenar el Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo, llenando las gradas de la playa grancanaria para ver las finales de sub17 de mujeres y de sub15, en las que los juniors se han lucido con algunas maniobras como forward loops o surfeadas bien valoradas por los jueces. “Durante la mañana hemos celebrado las finales de sub17 y de sub15, en las que se han hecho sobre todo surfeadas en las que han cogido muy bien la ola, destacando la canaria María Morales y el tarifeño Javier Escribano con puntuaciones muy altas para ser juniors”, comentó Willy Rocha, juez de olas de la competición. Hay que recordar que en cada manga se puntúan las dos mejores olas y los dos mejores saltos.

Entre las riders menores de 17 años, la tinerfeña María Morales Navarro, consiguió mostró dominio en todas las mangas, seguida de la belga Sol Degrieck y de la rider local de Pozo Izquierdo Annagiulia Piccaglia. “La verdad es que estoy muy feliz por haber ganado la categoría sub17 de chicas, he ido con 4 a 0 en una manga y con 4 a 2 en la otra, lo he hecho lo mejor que he podido, aunque también me gustaría dar la enhorabuena a las otras chicas, ya que lo han hecho muy bien”, afirmó la rider de Granadilla de Abona. Morales consiguió una ola de apoyo puntuada con 4 puntos y posteriormente aterrizó el mejor forward de la serie valorado con 6,67 puntos, dándole el control absoluto.

Sin embargo, para el rider español que ha competido en la clase sub15, el viento ha estado racheado y la ola tampoco ha prometido mucho, pero está muy feliz de haber competido. “Estar ahí con tus compañeros y contrincantes a la vez ha sido una experiencia que no se me va a olvidar en la vida”, expresó Escribano. Finalmente, el primer puesto en sub15 ha sido para el alemán, Peter Gobisch, cuyo mejor truco ha sido un backside cutback, mientras que el segundo para el belga Arthur Van den Brande, quien ha tenido el mejor salto hasta el momento con un sólido forward loop puntuado con 4,67 puntos, mientras que Gobisch ha hecho el mejor de los paseos, consiguiendo 4,5 en su mejor ola surfeada. Las condiciones han sido complicadas, ya que el viento ha sido irregular.

Por último, también se han celebrado los clasificatorios de las clases sub17 masculino y sub20 femenino, prometiendo haber mucha acción entre las tres españolas Alexia Kiefer (Gran Canaria, pero compite por Alemania), Isabel Trivino (Tarifa) y Julia Pasquale (Gran Canaria). “El día comenzó con condiciones bastante suaves, así que los más pequeños fueron al agua con las velas más grandes, pero el viento fue subiendo y pudimos competir, aunque a nosotras nos espera una final reñida”, contó Kiefer, octava del mundo con las mujeres. En la final de sub17 masculina veremos a Carlos Kiefer (Alemania), Tobias Bjornaa (Dinamarca), Grigoris Stathopoulos (Grecia) y Anton Richter (Alemania).