Las «Moreno Twins» han demostrado una vez más que son las reinas del windsurf, aunque esta vez ha sido Iballa la que ha reinado en casa, arrebatándole provisionalmente el título de «Reina de Pozo» a su hermana, Daida. Y es que tanto Iballa como Daida arrasaron en las semifinales, demostrando un dominio de la playa que ha sorprendido a los jueces, quienes no dejaban de comentar que las hermanas "estaban aterrizando las maniobras incluso en las piedras", aunque han sido dos forwards (saltos con rotación hacia delante) muy altos y bien puntuados (5,62 y 5,50 respectivamente) los que le han dado el liderazgo a Iballa sobre su hermana, luciéndose además cogiendo olas bien valoradas. Aun así, es una eliminatoria simple, por lo que todavía las cosas podrían cambiar, pero para Iballa ya tienen "buenos resultados", sobre todo se siente "feliz de estar en la final con su hermana después de tantos años sin competir". Para la diez veces campeona del mundo, derrotar a su hermana en Pozo ha sido "un sueño hecho realidad", ya que solo ha pasado dos veces, por ahora.

Durante la final entre hermanas, ninguna ha dudado en llegar al límite en sus maniobras, por lo que las hemos visto aterrizar forward loops en la orilla y, lo más importante, aunque las condiciones no sean las ideales, las «Moreno Twins» siempre vuelan. Las sensaciones navegando para Daida han sido "muy buenas" y también está "muy contenta" de luchar la final contra su hermana, quien "ha demostrado ser mucho mejor que yo con este tipo de condiciones". Sin embargo, Daida espera rebatir ese primer lugar si se da la doble eliminatoria. Asimismo, la dieciocho veces campeona del mundo agradeció la organización de mano de la leyenda del windsurf, Björn Dunkerbeck, destacando que "está bien trabajada", por lo que ha podido centrarse en su hijo, en su trabajo y en entrenar, así que "se siente mucho más liberada para poder disfrutar del evento".

Las hermanas también han dado mucho espectáculo en las semifinales, en las que Iballa ha dominado sobre la polaca Justyna Sniady (tercera del mundo), con poca diferencia de puntos en el inicio, aunque después empezó a sumar puntos sin parar con saltos espectaculares como un precioso back loop que realizaba frente a la torre de jueces. Daida también impresionó durante la semifinal contra la actual líder mundial, la arubense Sarah-Quita Offringa, llegando incluso a aterrizar casi en las piedras un forward loop que subía hasta los cuatro metros y cuarenta centímetros de altura a pesar de la poca ola, según la app de Red Bull, The Surfers. Este salto ha sido el más alto de la jornada, lo que sitúa a Daida como la rider que vuela más alto, liderando el Red Bull Rockets, una competición simultánea al circuito que dará un premio económico al windsurfista que salte más alto, tanto en la categoría femenina como masculina.

Este martes también se han celebrado los clasificatorios masculinos, en los que siguen liderando riders canarios como Liam Dunkerbeck u Omar Sánchez. Según los jueces, "los canarios conocen su sitio y eso se nota cuando los vemos navegar en Pozo Izquierdo", afirmó Willy Rocha, juez de olas de la competición. Entre los windsurfistas locales, Omar Sánchez está haciendo valer la ventaja de jugar en casa, superando al inglés, Lucas Meldrum. Mientras tanto, el hijo de la leyenda del windsurf, Björn Dunkerbeck, se impone en los clasificatorios al francés Julien Flechet, prometiendo ambos mucha acción esta semana.

Fusión entre deporte, música y cultura

El Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo no solo ha traído a la playa grancanaria un espectáculo en el agua, sino que también combina todo tipo de actividades en tierra para todo tipo de público, destacando un amplio abanico de actividades culturales y didácticas, además de conciertos musicales y talleres, después de acabar la competición sobre las 18:00. Concretamente, este miércoles habrá una visita guiada a las Salinas de Tenefé con degustación de productos locales a las 17:30, mientras que durante el fin de semana habrá actuaciones de Killian Viera, I love pop, Delbueno, The papas and the mojo, Aseres o LaCapria. Toda la programación se podrá seguir a través del Facebook del área de Turismo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.