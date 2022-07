Desde primera hora de la mañana, las miradas han estado puestas en el canario Philip Köster, cinco veces campeón del mundo, compitiendo por Alemania. Y es que el viento le ha favorecido en las mangas disputadas, en las que demostró un dominio increíble, realizando maniobra tras maniobra, destacando los jueces un doble forward casi perfecto, saliendo en plancha de un tweaked pushloop. En su primera manga, Köster se lució con un doble forward valorado en 7,88 puntos y con un backloop de 6 puntos. "Fue muy divertido, es genial volver a esta competición, aunque [el viento] estuvo un poco suave en la manga y ha sido algo complicado, pero conseguí hacer algunos saltos, la verdad me siento muy feliz", declaró el rider de Vargas al salir del agua. En la última manga contra el belga, Dieter Van der Eyken, consiguió el salto mejor valorado hasta el momento con 8,50 puntos, otro doble forward de 4 metros de altura que lo coloca, además, como el rider que vuela más alto, liderando el Red Bull Rockets masculino, competición simultánea que premiará el salto más alto.

Otro de los favoritos con muchas probabilidades de triunfar es el andaluz Víctor Fernández, quien controla perfectamente la playa, tras haber competido y entrenado en la isla, de hecho, comenzó su carrera profesional en Pozo Izquierdo. El tres veces campeón del mundo arrasó en su manga contra el francés, Julien Flechet, consiguiendo un salto valorado con 7,95 puntos y su mejor ola surfeada con 5 puntos, lo que lo convierte en uno de los principales rivales de Köster en la categoría masculina. Otro de los españoles que se lo pondrá difícil a Köster será el catalán Marc Paré, conocido como el príncipe de las olas, título que ha demostrado con una de las puntuaciones más altas cogiendo olas (7,50 puntos) y con saltos muy bien puntuados también.

Otra de las mangas que más ha impresionado es la que ha disputado el canario Liam Dunkerbeck, de tan solo 18 años, en la que ha conseguido superar al francés, Antoine Martin, por unas décimas en los últimos dos minutos, arriesgándose con un double forward, aunque también se ha lucido con un "buen frontside", según los jueces. "Se siente increíble avanzar a la siguiente ronda, no tengo palabras para describirlo", expresó el hijo de cuarenta y dos veces campeón del mundo y organizador de la competición, Björn Dunkerbeck. Para su padre, derrotar a Martin, un gran adversario, supone un gran paso para Liam. "Buen trabajo, Liam, muy buen trabajo", expresó la leyenda del windsurf tras acabar la manga. Según el organizador del mundial, las condiciones no dejan de mejorar, por lo que es posible que "realicemos las eliminatorias dobles".

Sin embargo, durante las eliminatorias simples celebradas este jueves, algunos canarios no han conseguido ganar sus respectivas mangas como el rider de Pozo Izquierdo, Omar Sánchez, quien se quedó a unas décimas contra otro español, Miguel Chapuis. Entre los competidores locales, el grancanario Marino Gil, originario de Agüimes, se ha quedado a unas décimas del dos veces campeón del mundo, el brasileño Marcilio (Brawzinho) Browne. Otro español que no superó su manga fue Michael René Friedl Morales, quien se enfrentó a Ricardo Campello (compitiendo por Venezuela), tres veces campeón del mundo en Freestyle y el vigente campeón en Pozo, lo que lo convierte en uno de los principales favoritos.

Actualmente, se han celebrado 18 mangas de las 25 previstas, en las que ya se han clasificado para competir en cuartos de final el grancanario Philip Köster (compitiendo por Alemania) y el catalán Marc Paré, quienes se enfrentarán en su siguiente ronda. El francés, Thomas Traversa, también se ha clasificado y disputará los cuartos de final contra el brasileño, Marcilio (Brawzinho) Browne. "Tendremos que esperar a ver las últimas rondas de Fernández y Dunkerbeck en sus últimas mangas para saber si competirán en cuartos de final", comentó Luis Escribano, juez de jueces de la competición.

Celebrando las semifinales y finales del Mundial de Windsurf con música

Además de las actividades culturales y de ocio previstas en la programación, como una visita guiada a las Salinas de Tenefé con degustación de quesos locales, también se podrá celebrar al cierre de la competición junto al grupo musical I love pop y Killian Viera. Asimismo, este fin de semana también habrá conciertos después de finalizar las últimas mangas, concretamente se podrá disfrutar en Pozo Izquierdo con The papas and the mojo, Aseres, LaCapria, antes de realizarse la clausura y la entrega de premios, prevista a las 18:00 este domingo.