Edgar Torronteras: “Prepárense para vivir una noche de infarto con un evento nunca visto antes en Canarias”

Edgar Torronteras es algo más que un simple deportista: es una leyenda del Freestyle Motocross.

Y las Islas Canarias tendrán el privilegio de verlo en acción con trucos inolvidables en el Freestyle Zombies Canarias Tour que el 23 de julio se estrena en Lanzarote, el 30 de julio en Gran Canaria, el 20 de agosto en La Gomera y el 27 de agosto en la isla de Tenerife

El gran referente español de esta impresionante y arriesgada especialidad garantiza espectáculo y diversión: “El Freestyle Zombies es de los mejores eventos de la actualidad en España. No se ha visto nada semejante y prometo espectáculo y diversión. El público vibrará y tendrá un subidón de adrenalina del doscientos por ciento”, aseguró.

El piloto catalán está convencido de que “los canarios reaccionarán con lo que vamos a transmitir y será una noche de infarto con momentos únicos. Cuanto más nos animen y motiven, más daremos nosotros”, señaló.

La importancia y el apoyo del público son esenciales y la leyenda mundial lo sabe: “Nos tienen que acompañar al cien por cien. El show sin ellos no sería lo mismo, porque son parte fundamental y activa del espectáculo y nuestro objetivo es que disfruten al máximo”, subrayó.

Por último, Torronteras recordó que “con 42 años sigo al pie del cañón con trucos a nivel TOP y dándolo todo. Me gusta darle mucho juego al público para que crezca el show. No duden en comprar la entrada, porque disfrutarán de un evento que no se ve todos los días”.