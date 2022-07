Durante los cuartos de final, el canario Philip Köster (compitiendo por Alemania), arrasó en todas sus mangas, aunque no lo tuvo tan fácil en los cuartos de final contra el catalán, Marc Paré, «el príncipe de las olas». Uno de los momentos más destacados fue cuando Köster intentó un pushloop, mientras Paré veía todas sus maniobras detrás de él, a lo que le contestó con un doble salto enorme hacia delante. "Tiene que ser el salto más alto que hemos visto hasta ahora, valorado con 9,77 puntos", comentaron los jueces durante la manga.

Sin embargo, ambos windsurfistas han estado muy igualados en saltos, obteniendo Köster 15,73 puntos en total, tras la suma de sus dos mejores saltos, mientras que Paré conseguía sumar 15,77, por lo que han sido las olas (surfeadas) las que le han dado la ventaja a Köster, superando al catalán en su especialidad. Asimismo, Köster también dejó fuera de juego al francés, Thomas Traversa, en la semifinal, al que superó con diferencia en saltos, pero no en surfeadas. "La manga ha ido muy bien, han faltado algunas olas, pero estoy muy feliz y ansioso por salir a la siguiente", expresó el cinco veces campeón del mundo.

La otra actuación que ha sorprendido ha sido la del andaluz, Víctor Fernandez, quien derrotó al brasileño Ricardo Campello (compitiendo por Venezuela) en la última ola del último minuto del heat, gracias a un frontside bien logrado que le otorgaba los puntos que necesitaba en el último momento, dándole el pase a la final contra Köster. "No me lo creo, el nivel es increíble este año, cualquiera podría ganar las finales, me he enfocado en las olas, ya que está siendo un poco difícil encontrarlas", confesó el tres veces campeón del mundo, quien está dispuesto "concentrado y dispuesto a darlo todo en la final", aunque reconoce que será "una final muy difícil e igualada".

Fernández, quien ya ha triunfado seis veces en Pozo Izquierdo, también se impuso al grancanario, Liam Dunkerbeck (Gran Canaria), en cuartos de final. "La verdad es que muy contento tras ganar la clase sub20, también quedé quinto en la categoría absoluta, las condiciones no eran fáciles por la mañana, pero fueron mejorando, aunque al final se notaba más el cansancio", declaró Dunkerbeck. Para Campello, las condiciones tampoco fueron las mejores, de hecho, le "costó mucho" conseguir un segundo salto debido a la poca ola. "Llegué a la semifinal, pero lamentablemente no tuve un segundo buen salto, pero ahora lucharé por el tercer lugar, también queda pendiente la segunda eliminatoria, así que espero subir más", afirmó Campello, tres veces campeón del mundo.

Canarios en los pódiums juveniles del Mundial de Windsurf de Gran Canaria

Los más jóvenes de la categoría han sido los primeros en salir al agua para disputarse el pódium de la clase sub20. De entre los menores de 20 años, Liam Dunkerbeck no solo ha arrasado en todas las mangas, sino que ha demostrado estar a la altura de los más veteranos. De hecho, la competición le sirvió para calentar antes de enfrentarse a los mejores del mundo, llegando incluso a cuartos de final. Según el juez de jueces, Luis Escribano, "Dunkerbeck hizo bastante maniobras buenas, consiguiendo un backloop a un pie y varios dobles". Durante sus mangas, Dunkerbeck no paró de hacer maniobras en cada ola, liderando, además el Red Bull Rockets, una competición simultánea, siendo el rider que ha volado más alto con un stall forward de 6.7 metros de altura.

Además de Dunkerbeck, otra grancanaria, Alexia Kiefer, domina la clase sub20 femenina, mientras que su hermano, Carlos Kiefer, se sitúa en tercer lugar entre los menores de 17 años (ambos compitiendo por Alemania). En sub17 femenino, es la tinerfeña María Morales la que encabeza el pódium. Entre los más jóvenes, el rider tarifeño, Javier Escribano, consiguió un tercer puesto en sub15, categoría liderada actualmente por el alemán Peter Gobisch.

Pozo Izquierdo espera mucho espectáculo este fin de semana

Además de las actividades culturales y de ocio previstas en la programación, también se podrá celebrar al cierre de la competición este sábado junto a grupos musicales como The papas and the mojo (19:30) y Aseres (22:00), tras la firma de autógrafos que habrá a las 17:30. Asimismo, también habrá más espectáculo este domingo durante la clausura y entrega de premios prevista a las 18:00, amenizada por LaCapria (actuación prevista desde las 17:00).