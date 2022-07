Berni, Claudia y Lucas: el secreto de los Hernández al descubierto: "Hay que estudiar, el baloncesto te puede fallar"

Claudia Langarita Hernández ( Universidad de California Berkeley), oro en el Europeo el pasado sábado tras batir a Chequia (42-47) se considera "mitad grancanaria, mitad maña". "Es la recompensa a un mes de trabajo durísimo. No hay mejor que un oro". Habla de su madre Patricia Hernández y del influjo positivo de su tío Berni. "Ahora quiero acabar la universidad allí [en Estados Unidos]. Me quedan tres años más, luego poco a poco iré viendo y seguro que volveré a Europa. Deseo acabar los estudios y luego se irá viendo. Hago Arquitectura y estoy muy contenta", valora sobre la importancia de los apuntes y este ciclo formativo. Para su progenitora, toneladas de pétalos de rosas. "Mi madre es un ejemplo a seguir, todo el mundo en el baloncesto canario la conoce y siempre nos muestra sus vídeos. Verla jugar me emociona. Y es un orgullo; es el ejemplo a seguir".

Quiero superar el quinto puesto en los Juegos de Barcelona de aquella España de Patricia Hernández. "Exacto, trataré de mejorar. El listón está muy alto. Verla es muy enriquecedor, toda su carrera me vale de estímulo". El secreto del éxito de esta familia se fundamenta en tres parámetros: talento, sacrificio y el corazón. "Es un poco de talento, toda mi familia ha jugado al baloncesto: mi tío, mi madre...Lo llevamos en la sangre, esfuerzo y mucho trabajo. El talento es una parte importante". "Berni representa muchísimo, al igual que mi madre. Han llegado muy lejos, son un ejemplo para mis primas y ser parte de esta familia implica muchísimo".

Maña o grancanaria

Claudia Langarita Hernández, bronce en 2019, encara la pregunta del siglo. ¿Se siente maña o grancanaria? Nacida en Aragón, viene cada verano a Gran Canaria. "Es la pregunta que enfada a mi madre, vamos a dejarlo en 'mitad-mitad'. Pasé más tiempo en Zaragoza".

La plata del 'flopping'

Lucas Langarita Hernández (Casademont Zaragoza) es otra garantía de espectáculo. Plata con polémica en la final del Mundial sub 17 de Málaga. "Estamos muy contentos por lo que hemos conseguido; ese final...Terminar así nos fastidió muchísimo. Como acabaron ellos, haciendo flopping pues es el fiel retrato del respeto. Se querían pegar con nosotros. Todo terminó bien y es una plata que debemos darle valor".

Se mantiene humilde. "Sigo con los pies en el suelo, el equipo me daba mucha confianza en todo momento para demostrar mi talento, luchamos bastante bien". Sobre si se ve jugando en la NBA, responde que "para mí es un sueño poder llegar a la mejor liga del mundo". "Pero bueno, como mínimo me trazo como meta jugar en la ACB. Humildad y pies en el suelo. El año que viene a jugar en la Liga Junior".

Hace un análisis de su familia y de este modelo natural de fabricar campeones desde la humildad. "No es normal que salgan tantos buenos jugadores. Me llena de orgullo, para mí seguir esta saga que ellos han comenzado es muy especial". Sobre si son maños o canarios, clona la respuesta de su hermana: "Esta cuestión enfada a mi madre, un poco de cada región. Al final, añoras la playa".

No desecha jugar en el Gran Canaria. "Algún día jugar aquí de profesional; sería fantástico para mí y así poder estar cerca de la familia".

La brújula mágica de los Hernández

Berni Hernández está considerado un jugador legendario del Gran Canaria. Resalta el espíritu de superación y elude ponerle un techo a Lucas. "Sí, parecemos una familia de película (...) Mi hermana Natalia también fue jugadora, aunque no llegó a profesional [la madre de Aminata]. Patri fue olímpica y Cristian fue futbolista para llegar jugar en Segunda B y en Tercera muchos años. Mis padres siempre nos inculcaron la importancia de hacer deporte: natación, tenis...Los valores del deporte son capitales. Hasta que luego cada uno escogió el suyo. En mi casa, se respiraba mucho baloncesto".

Los genes conforman otro factor. Así como estar listo para los malos momentos. "Para cuando un entrenador no te pone, yo pasé por todas esas situaciones: debes ser fuerte y superarlo. A Luca le insisto, debes ser humilde y sacrificarte. Entrenar y trabajar desde esos valores, sin olvidar lo más importante: tener los pies en el suelo". Descarta poner fronteras al medalla de plata en el último Mundial sub 17. "Ahora, que disfrute; que se siga sacrificando. Ponerse un techo no es bueno. Su futuro lo abarca el mismo, debe divertirse".

¿Ganar una Euroliga o terminar una carrera? Berni vuelve a mirar a los apuntes, al pupitre de la infancia. "No estudié, no quise; empecé a ganar dinero joven. Cometí ese error, dejar los estudios de lado. Pero no sabes si vas a poder vivir del baloncesto. Conviene tener y disponer de esa segunda oportunidad que conforma una formación. Ese segundo plan, por si no funciona la élite, es obligatorio".