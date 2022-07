La familia perfecta de los Hernández: genes, gloria, una canasta y la superación por bandera

Una cancha, el aro, la pelota y el valor de la familia. Modelos de constancia, genes de oro. El baloncesto como escuela de vida. Valores, resiliencia y un triple al gandulismo. La mediocridad está prohibida. Claudia Langarita Hernández se proclamó ayer campeona de Europa sub 20, una conquista que se suma a la presea conquistada con la sub 16 (bronce) con la selección española. La pívot cursa estudios universitarios en Estados Unidos y compatibiliza su sueño, de participar en unos Juegos Olímpicos, con el de ser arquitecta. Su carrera balocentística la traslada de una orilla a otra del globo terráqueo con la impronta de su madre como referente. Su hermano Lucas Langarita Hernández es la sensación del parqué. Un ángel volador. Plata en el Mundial sub 17 tras sucumbir ante Estados Unidos en la final más caliente de la historia y otro motivo de orgullo de la familia Hernández.

Aminata Mamadoudou Hernández -hija de Natalia Hernández Arencibia- ha sido citada por el combinado nacional internacional. Primos llamados al éxito. "Esta familia cumple en todo, dentro de la cancha y fuera. Siempre me han apoyado de forma importante tanto en lo personal como en lo deportivo", resalta la jugadora del Sant Adriá catalán. Prioriza en su estudios universitarios. Suspira por una cita olímpica. "En un futuro veremos, sería algo genial". De baloncesto no se habla en casa. "No, solo si sale el tema. Nos vemos en vacaciones y hablamos de nosotros. Solo cuando hay campeonatos o selecciones sí sacamos el tema del baloncesto". Presume de sus primos y de su tío Berni. "Estoy muy orgullosa de mis primos, cuando voy por la Península siempre hablo de ellos". Ni Michael Jordan ni Curry, Aminata tiene al que fuese base del Gran Canaria en su pedestal. "Mi tío es un referente para mí desde pequeña, más que mi tía. Desde pequeña quería jugar con él". Patricia Hernández, quinta en los Juegos de Barcelona 1992, es la madre de estas dos joyas del aro. Grancanaria modélica y que elevó el baloncesto a la condición de arte. Lleva algo más de veinte años en Zaragoza. Estos días congrega a toda la familia debajo de uno de los aros de las canchas de Escaleritas. La zona cero del arte. Es la hermana de Berni Hernández, icono del Gran Canaria de Baloncesto y el coach de esta familia ejemplar. Cristian Hernández se considera "la oveja negra". "Yo me dediqué al fútbol", valora. Llegó a jugar en la extinta Segunda B con el Villa de Santa Brígida de Segunda B. Aquí está el secreto. Confesiones de una saga cuyos derechos debe adquirir Netflix. Producciones Sueños de Leyenda presenta los secretos de la 'H'. Así se moldea una familia total. La madre más feliz del mundo "Soy la madre más orgullosa del planeta; y más cerca de una cancha de baloncesto". Patricia Hernández, que debutó con 16 años en la selección, analiza los éxitos de sus hijos mientras entran a machacar. "Estoy superogullosa y más al verlos triunfar en la que ha sido mi pasión de toda la vida. Se los inculqué, ellos han visto que les encanta y poco a poco irán haciendo su camino. Más feliz no puedo ser". Pero, ¿dónde reside el secreto? "Cuando empiezan y quieres que conozcan este deporte, percibes detalles. Pero les dimos la oportunidad de que practicasen todas las disciplinas. A Lucas se le vio que tenía talento; en cuanto a Claudia era más patosa pero tenía la altura precisa. Con esos centímetros, llegas. El esfuerzo, el tesón, el trabajo, la disciplina...Lucas era un portento y tenía talento, lo comparo con 'Ber' [Berni Hernández]. Juega de base-escolta, similar a nosotros, y tenía algo. Luego le apasiona. Ante todo, lo eligieron por ellos mismos. Su propio camino". El primer interrogante: canarios o maños. "Llevo 22 años viviendo en Zaragoza, allí hice mi vida personal y el trabajo. Son mitad maños, mitad canarios. Tenemos mucho arraigo con esta tierra. Somos muy familiares. Mis padres fallecieron, pero quedan los hermanos, sobrinos.... A la hora de dar consejos al resto de padres, que quieran contar con estrellas del baloncesto en sus hogares, receta una premisa fundamental. "Que les dejen ser ellos mismos. Soy entrenadora y coordinadora en un club. Y no es saludable generar expectativas elevadas desde niños. Todo lleva su tiempo. Cada uno lleva su proceso formativo. Ante todo, que disfruten, que no les metan esa presión. Que hagan deporte y que disfruten". Barcelona 1992, treinta años no son nada Arco, flecha, un pebetero ardiendo y Rebollo vestido de Robin Hood de Cobi. Patricia Hernández se emociona al recordar su paso y la huella de Barcelona 1992. "Se me ponen los pelos de punta; con palabras no lo puedo explicar. No sé...Fuero meses muy duros, entrenando fuera de casa, la irrupción del Plan ADO. Cuando llegas allí al Estadio Olímpico de Montjuic y te ves desfilando. Todos los recuerdos son muy hermosos, mantenemos la amistad con las integrantes del equipo de baloncesto. Es un contacto muy íntimo. Seguimos siendo familia, muchas de ellas somos madres y el espíritu se mantiene intacto". Además, pone el acento en el despegue de Gran Canaria y el deporte canario tras la cita de Barcelona 1992. "Sí, ya dejamos de ser esas islitas que salían en la parte inferior del mapa. Todos se percataron de una verdad absoluta: en Gran Canaria hay deportistas muy buenos. En esa época comenzó todo, numerosos deportistas de élite y de gran nivel llegaron después. Fue el origen, la semilla de la constancia y que generó un gran reconocimiento para los deportistas de esta tierra".