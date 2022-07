Parece ser que Pozo Izquierdo se había reservado las rachas de viento para el último día de competición del Mundial de Windsurf de Gran Canaria, rondando los 37 nudos, lo que ha permitido completar en un solo día la eliminatoria doble, tanto de la división masculina como femenina. Esta segunda ronda ha permitido a Daida Ruano, la «reina de Pozo», mantener su corona tras superar a su hermana, Iballa, durante la final de la doble eliminatoria y, nuevamente, en la final absoluta por dominar en Pozo Izquierdo, playa en la que Iballa solo ha conseguido derrotar a Daida dos veces. "Ya han sido casi tres años de parón, estoy súper feliz de que haya vuelto este evento con todo el panorama mundial que tenemos, feliz de poder disfrutar del agua hoy, feliz de tener a mi hijo aquí conmigo, aunque nos veremos el año que viene", declaró Daida, quien además felicitó a Björn Dunkerbeck por la organización.

Iballa también se mostró "muy contenta, a pesar de que Daida me quitara el caramelo de la boca hoy, pero ella es la reina de Pozo", comentó durante la entrega de premios, que ha contado con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, así como el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García o personalidades reconocidas como Dani Pedrosa, entre otras autoridades, quien aseguró sentirse "muy contento de estar aquí y de ver una competición [de windsurf] en vivo, ya que siempre las he visto por internet o por la tele, verla en directo ha sido fantástico, las condiciones han sido muy buenas".

Las gradas de Pozo Izquierdo han vuelto a aclamar a dos de sus mejores deportistas, las «Moreno Twins», tras presenciar una final entre hermanas con unas condiciones muy difíciles para encontrar rampa en las olas y mucho viento, lo que impedía aterrizar bien las maniobras. La final más esperada comenzó con ambas intentando abrirse paso con los backloops, aunque Iballa se impuso inicialmente con un forward loop, Daida sobresalió durante la final contra su hermana con un one-handed backloop bien puntuado, seguido de múltiples maniobras muy valoradas por los jueces, como un gran forward loop y un tabletop forward, con el que igualaba los marcadores.

Cuando solo faltaban tres minutos para acabar la manga, Daida se ponía por delante con una diferencia de 0,98 puntos gracias a un backloop limpio, cerrando la manga con un elegante "Oh backloop". Durante la doble eliminatoria, Daida volvió a derrotar a la primera del mundo, la arubense Sarah-Quita Offringa, una manga en la que la «reina de Pozo» no dejaba de atacar con múltiples maniobras que no dejaban de comentar los jueces, como un frontside air 360. Daida se coronó, además, como la rider que vuela más alto, según la app de Red Bull, The Surfers, gracias a un salto de 6 metros de altura.

En la división masculina, el canario Philip Köster (compitiendo por Alemania) permanece imbatible tras arrasar en las eliminatorias simples y dobles, superando con diferencia al resto de competidores. Según los comentaristas, Köster parecía "muy relajado" durante todas sus mangas, realizando maniobras muy difíciles a pesar de las condiciones, "como si no le costara nada hacerlas". Durante la final disputada con el brasileño, Marcilio "brawzinho" Browne, Köster volvía a comenzar fuerte, con un salto inicial que "se salió literalmente de la pantalla del streaming", expresó Ben Proffitt, comentarista de la Asociación Profesional de Windsurfistas (PWA, por sus siglas en inglés). El rider local de Vargas volvía a arrasar desde que salía al agua, consiguiendo desde el inicio dos buenos saltos (8,88 puntos cada uno), seguidos de un salto valorado con 9,25, llegando incluso a recibir aplausos tras realizar un stalled double de 7.1 metros. "Estoy muy contento de haber ganado y de competir con buenas condiciones de nuevo, y es que Pozo nunca falla, por lo que esperamos volver el próximo año", aseveró Köster.

Gracias a la doble eliminatoria, Browne conseguía remontar con seis mangas increíbles para meterse en el segundo lugar, puesto que arrebató al andaluz Víctor Fernández, mientras que el otro gran favorito, el brasileño Ricardo Campello (compitiendo por Venezuela), perdía el espacio en el pódium. Durante la final contra Köster, Browne no tuvo tanta suerte en los saltos, pero se lució en las surfeadas, consiguiendo mejor puntuación cogiendo olas. "Estoy muy contento, las emociones durante la competición incluyen muchos altibajos y, a pesar de no sentirme muy bien esta mañana, no me puedo creer que haya logrado estar en el pódium, el nivel ha sido muy alto", dijo Brawzinho durante la entrega de premios. Para el rider español que le seguía el tercer lugar, también ha sido "increíble estar con dos grandes competidores y amigos". Fernández fue, además, el windsurfista que voló más alto, gracias a un salto de 8,9 metros de altura con el que ganó la competición simultánea The Red Bull Rockets.

La cantera canaria del windsurf promete diamantes

Durante esta segunda ronda eliminatoria, Pozo Izquierdo ha vuelto a ver a jóvenes promesas del windsurf demostrando estar a la altura de los más veteranos. Este ha sido el caso del rider local, Marino Gil, quien consiguió llegar junto a su compañero, Liam Dunkerbeck, a la última ronda eliminatoria, en la que se han enfrentado. En esta ocasión, ha sido Marino Gil el que avanzaba junto al brasileño Marcilio "brawzinho" Browne (dos veces campeón del mundo), a la ronda de finalistas, en la que esperan los cuatro mejores del pódium de las eliminatorias simples, todo un logro para los jóvenes canarios. Ya entre los mejores del mundo, el windsurfista original de Agüimes no consiguió rampa en las olas para lanzar un buen salto, mientras que Brawzinho conseguía la máxima puntuación posible en un salto: 10 puntos. "Estuvo muy bien, me divertí mucho y estoy feliz de haber llegado hasta aquí", comentó Gil.

Entre los puestos de pódium juveniles, varios canarios han conseguido ocupar los primeros puestos en diferentes categorías como los grancanarios Liam Dunkerbeck en la clase sub20 masculina o Alexia Kiefer en sub20 femenino, aunque compitiendo por Alemania. Entre los menores de 17 años, la tinerfeña María Morales se coronó en la categoría sub17 femenina, mientras que el grancanario Carlos Kiefer consiguió el tercer puesto de la clase por Alemania. Entre los más jóvenes, el tarifeño Javier Escribano ocupó un meritorio tercer puesto (sub15).