El talentoso ala-pívot canario, Santi Aldama, reconoció que lleva en el corazón a su tierra, elogió a su compañero Ja Morant y definió como muy completo su debut en la NBA, entre otras cuestiones.

En primer lugar, Santi Aldama confesó que “echo de menos todo de Gran Canaria. Aunque lleve tres años fuera, no se hace más fácil estar lejos. He tenido la suerte de crecer en una isla maravillosa y, mientras más estoy fuera, más echo de menos la isla, la familia, mis amigos, la playa... En Gran Canaria lo tenemos todo y no se puede pedir más. Por suerte, voy cada verano y disfruto de mi tierra lo máximo posible”.

MÁS DE CIEN PARTIDOS ESTA TEMPORADA

En este sentido, el jugador de los Memphis Grizzlies aseguró que “el simple hecho de irte a una ciudad que no es la tuya es otro factor a tener en cuenta y le suma dificultad, entre comillas. El día a día y el nivel de los partidos es muy exigente. Esta temporada hemos jugados más de cien partidos. Es algo en lo que había pensado menos, pero que cuesta adaptarse un poco”.

En relación a su estreno en la mejor liga del mundo, el jugador de los Memphis Grizzlies reveló que “ha sido una temporada muy buena y completa en lo colectivo y en lo individual. Disfruté de muchos minutos en la NBA y en el equipo vinculado. Minutos que me sirven para trabajar y estar a tope, ahora en verano, y de cara a la temporada que viene”.

STEVE ADAMS, SU MEJOR AMIGO

El ex alumno y jugador de Canterbury School destacó el gran ambiente de baloncesto que se respira en la ciudad de Memphis y desveló el nombre del compañero con el que mejor relación tiene: “En Memphis el deporte está muy presente, la gente es muy fan del equipo y me he sentido acogido desde el primer día. En el vestuario nos llevamos muy bien todos y eso se nota en la pista y fuera de ella. Cuando tenemos tiempo libre, hacemos muchas cosas como equipo. Con Steve Adams me llevo muy bien y pasamos fuera de la pista mucho tiempo”.

El joven jugador confesó que “el mayor salto con el que me he encontrado ha sido que hay jugadores con mezcla de atributos físicos, rapidez y fuerza y capacidad de tiro. Y es difícil de defender jugadores de ese tipo”, al tiempo que escogió un partido de la liga regular ante Oklahoma como el mejor recuerdo de la temporada NBA: “A nivel colectivo, el partido contra Oklahoma fue el mejor, porque batimos muchos récords a nivel franquicia y de la NBA. Nos divertimos mucho en la pista, jugamos todos y movimos muy bien la bola. En general, lo pasamos muy bien”.

“JA MORAN ES ESPECTACULAR”

Por último, Aldama definió de esta manera al indiscutible líder de Memphis Grizzlies y uno de los mejores jugadores del mundo, Jamel “Ja” Morant: “Si tuviera que definirlo con una palabra, diría que es espectacular por las cosas que hace en los partidos y en los entrenamientos. Cosas que parecen sobrehumanas. Además, es muy buen líder. Con tan sólo 22 años ha sido uno de los mejores de la liga y ha liderado a Memphis a la segunda ronda de los playoff y eso tiene mucho mérito”.