Santi Aldama: “Mi compromiso con la selección es indudable”

No hace tanto tiempo que usted estaba al otro lado de la barrera. ¿Qué le han transmitido el cerca de un centenar de chicos y chicas que han venido a entrenar con usted?

Me ha chocado el poder compartir estos minutos con ellos. A alguno incluso lo conocía de mi etapa en el Canterbury. Me chocó sobre todo el verles tan emocionados por poder estar conmigo, cuando yo sé que hace tres o cuatro años era yo el que me encontraba en su lugar. Ha sido muy emocionante para mí poder estar con la gente que conozco de Gran Canaria, de los entrenadores de estos chicos y chicas de los que ellos me han hablado y a los que he tenido la oportunidad de enfrentarme tantas veces.

Ha sido emocionante el poder volver aquí y conectar con la gente que me vio crecer y empezar en el mundo del baloncesto.

¿Qué queda de aquel chico del Canterbury que tenía el sueño de jugar un día en la NBA?

Creo que soy el mismo chico y lo único que ha cambiado es que he podido cumplir este sueño. Al final cuando regreso a Gran Canaria me gusta estar con mi familia y cuando vuelvo aquí vuelvo a sentirme como aquel niño que jugaba en el Canterbury. Me siento un niño más, con la misma ilusión de verles a ellos que la que ellos tienen de verme a mí.

¿De qué te sirvió esa esta intermedia en la universidad para prepararte de cara a poder jugar en una liga tan exigente y competitiva como es la NBA?

Vivir fuera de casa es algo que te ayuda, porque es un cambio grande, pero sobre todo te ayuda el trabajo diario, el ser independiente, el planear todo para poder entrenar el máximo tiempo y lo mejor posible .

El salto a la NBA es enorme independientemente desde donde lo des, pero además para mí era un sueño el poder sacar una carrera universitaria y estoy en ello, espero poder terminar de sacarla pronto. Ese era mi objetivo, jugar al baloncesto y estudiar. He conseguido hacer realidad mi sueño baloncestístico y espero que pronto pueda terminar mi carrera.

¿Qué le ha sorprendido más de la NBA una vez que la ha conocido desde dentro?

El nivel tan alto con el que se hace todo. Tienes gente a tu disposición para todo lo que puedas necesitar. Es una liga muy exigente, con muchos partidos y que te exige tener un nivel físico brutal, por lo que tienes a tu disposición a mucha gente para hacer posible que te recuperes físicamente de ese esfuerzo lo antes posible. Ese punto de preocupación por el jugador para que estés lo mejor posible cada noche, es algo que me impresionó mucho el vivirlo en primera persona.

¿Cuáles son sus pilares que le ayudan a mantener los pies en el suelo en su día a día?

Mis padres desde siempre me han inculcado todo lo que soy, tanto el querer estudiar y hacerme ver que es necesario siempre el tener un plan B en mi vida, el tener los pies en el suelo y que son capaces de que me sienta tan feliz cada vez que regreso a casa. Siempre han sido y van a ser mis pilares. Poder vivir junto a ellos todo esto también es muy emocionante para mí.

Los Memphis Grizzlies han sido una de las grandes sensaciones la pasada temporada, ¿qué objetivos se marca el equipo con la vista ya puesta en el próximo curso?

No nos gusta demasiado hablar de ganar, pero mentiría si no dijera que ese es el objetivo final del equipo. Somos jóvenes y para nosotros más allá de ganar, lo importante es jugar duro y a nuestro baloncesto, que consiste en mover rápido el balón, generar muchas asistencias, muchos robos, jugar duro y hacerlo en equipo. Si conseguimos hacer eso, los resultados ya vendrán. Cuando alguien ve nuestros partidos creo que se nota que disfrutamos jugando y eso es lo que nos diferencia de otros equipos. Cada vez que un compañero hace un mate, todos lo celebramos con él y en el vestuario lo celebramos todos juntos.

¿En qué aspectos de su juego cree que debe de mejorar más todavía?

En todos los aspectos. No creo que sea perfecto en ningún aspecto de mi juego, ni creo que nunca lo vaya a ser, aunque eso al final es lo más bonito en el mundo del deporte. Considero que debo de ser más consistente con mi tiro, debo mejorar en defensa, tanto en mi desplazamiento defensivo como taponar más balones y seguir creciendo en todas las facetas de mi juego, para poder ayudar a ganar a mi equipo.

Decía Jorge Garbajosa el otro día que no perdían la esperanza de poder contar con usted en el Eurobasket, aunque la decisión final dependía de su equipo. ¿Hay alguna esperanza de poder contar con su presencia en la lista definitiva de Sergio Scariolo?

Mi compromiso con la selección es indudable, para mí es un sueño jugar con la selección, pero es una decisión que depende de muchos factores.

¿Cómo ve usted la decisión de la FEB de nacionalizar a Lorenzo Brown para jugar con España?

Las decisiones de la FEB no las tomo yo, ni son mías, pero al final la selección española por lo general es para jugadores españoles y formados en España. No voy a entrar en más detalles, solo quiero decir que la selección española es muy importante para mí y que considero que es un orgullo nacional.

Las nuevas generaciones vienen empujando fuerte de cara a tomar el relevo de la generación de Oro, ¿cómo ve el futuro de la selección?

Compararnos con la generación dorada es complicado, porque es irrepetible, una de las mejores generaciones, de cualquier país y de la historia del baloncesto. Hemos tenido la suerte, pero también nos hemos mal acostumbrado a tener ese nivel. Pero, somos España y somos una potencia mundial. Vamos a estar ahí arriba. Tanto los jugadores que están ahora como los que vienen en la sub 17 y sub 20 vienen pisando fuerte y eso nos permitirá tener un equipo competitivo como el que se nos exige y poder luchar por las medallas y por el Oro.

¿En un futuro lejano le gustaría aunque fuera una sola temporada poder vestir la elástica amarilla del Granca?

Es algo curioso porque nunca he jugado en el Granca, pero es el equipo de mi casa y le tengo un cariño especial, siempre lo sigo y deseo que ganen. Al final acaba de empezar mi carrera y espero que sea muy larga, pero no cierro las puertas, sino que las dejo abiertas.

¿Quiénes han sido sus referentes en el mundo del baloncesto?

Kobe Bryant, Pau Gasol o Dirk Nowitzky, son jugadores que siempre me han gustado como juegan. Igual mi juego se parece un poco más al de Pau o al de Dirk, Kobe no tanto, aunque su mentalidad era una manera de vivir. Más allá de los jugadores, tanto mi padre, como mi tío Santi Toledo, aunque no pude verles jugar, tenerles como apoyo, escuchar sus experiencias y que me las hayan traspasado a mí, creo que ha sido vital en mi carrera. Tenerles como referentes ha sido muy importante para mí.

¿Qué objetivos se marca a medio y largo plazo en su carrera deportiva?

Intentar entrar en la rotación, jugar el máximo número de minutos posible, pero en general seguir haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, trabajar, confiar en mi trabajo, confiar en el proceso y así es como llegan los objetivos y los resultados.