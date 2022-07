Javier Otero: «Vamos al Mundial con la intención de ganar el oro»

¿Qué motivos le llevaron a decantarse por el waterpolo?

Desde que era pequeño siempre he estado inmerso en el ambiente de la piscina, porque mi hermana mayor había comenzado a practicar natación sincronizada. Me inicié primero en la natación, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era un deporte que me apasionase y mis padres, con el fin de no sacarme de la piscina, me propusieron probar con otra especialidad. Probé con el waterpolo y me encantó desde el primer momento.

Después de tantos años en el CN Las Palmas, ¿porqué ha decidido cambiar de aires y fichar por el Canoe madrileño?

Llevaba ya practicando waterpolo en el CN Las Palmas 11 años. La temporada que viene por motivos de estudios -comienza a cursar la carrera de psicología en Madrid- me veo obligado a cambiar de equipo y jugaré en la División de Honor con el Canoe. En este caso lo más importante para mí es poder compaginar mis estudios universitarios con el waterpolo, además de poder jugar en la máxima categoría.

¿Cuántas horas al día entrena con el CN Las Palmas y con la selección española?

Generalmente entrenamos en el CN Las Palmas cuatro horas, divididas en dos sesiones, dos horas al mediodía -de 14.00 a 16.00 horas- y otras dos por la noche -de 20.30 a 22.30 horas-. En el caso de las concentraciones con la selección española podemos llegar a entrenar entre seis y siete horas.

Usted ha sido un habitual en todas las categorías inferiores de la selección española, pero este verano tuvo la oportunidad de disputar los Juegos Mediterráneos en Argelia, en los que España se hizo de forma brillante con el bronce. ¿Cómo se dio esa posibilidad?

Este año se dio la circunstancia de que nos encontramos preparando el Mundial sub 18 de Belgrado, que se celebrará del 11 al 19 de agosto, y se aprovecharon los Juegos Mediterráneos como parte de nuestra preparación. En la fase de grupos nos tuvimos que enfrentar a rivales muy complicados, como Grecia o Italia, y a pesar de todo conseguimos clasificarnos como primeros de grupo. En semifinales caímos ante Montenegro, en un partido en el que nos remontaron en el último minuto. En la lucha por el bronce nos enfrentamos a Italia, en un choque en el que dominamos de principio a fin para colgarnos la medalla.

¿Con qué opciones de medalla va la selección española al Mundial sub 18 de Belgrado?

España siempre va a todos los campeonatos con la intención de ganar el oro. En los últimos Mundiales terminamos en cuarta posición. Pero en esta ocasión vamos con la experiencia de haber ganado una medalla de bronce en los Juegos Mediterráneos.

¿Cuáles son sus virtudes y sus defectos como jugador?

Soy un jugador ágil, rápido, en gran parte debido a mi tamaño, que me permite moverme rápido en los contraataques. Considero que tengo que mejorar en algunos aspectos de la defensa.

¿Qué piensa que es lo más difícil en el waterpolo?

Lo más complicado de nuestro deporte es la resistencia que tienes que tener, que te exige estar en muy buena forma física y la explosividad. Además es un deporte complicado en cuanto a la táctica, no es nada sencillo de comprender. Para un jugador como yo, que soy pequeño, mi mayor dificultad es el tamaño.

¿Qué objetivos se marca en su carrera deportiva?

Creo que tengo que intentar sacar el máximo provecho posible a mi carrera deportiva, intentar llegar a lo más alto en la División de Honor nacional, compaginándolo con los estudios. Este, desgraciadamente, no es un deporte que en principio te permita vivir única y exclusivamente de él. A nivel de la selección española, mi objetivo pasa por ir entrando en las convocatorias de la absoluta.

¿Cuáles son las ligas más potentes del mundo y en que escalafón internacional se encuentra la liga española?

Serbia e Italia tienen ligas muy potentes; suelen ganar siempre la Champions y allí juegan los mejores jugadores, porque son las ligas que mejor pagan. España tiene un nivel top, el Barceloneta –mejor equipo de la División de Honor–, suele estar entre los mejores.