«A mí no me dan motos, la mía la compré en Wallapop»

¿Qué ofrece el show del Freestyle Zombies?

Es uno de los mejores shows que tenemos en España, con pilotos de altísimo nivel, algunos de ellos medallistas de X-Games, tanto en el grupo de las motos como en el de las bicicletas. Álex Gonga, que participó con su scooter –patinete eléctrico–, es muy bueno y tenemos a Gemma Corbera, demostrando el gran nivel que tienen las chicas en este deporte. El escenario del Gran Canaria Arena es muy espectacular, porque el público está muy cerca e impresiona el poder ver los trucos desde tan cerca. Hemos llegado a coger una altura de 20 metros, que es un punto máximo bastante brutal para una competición de freestyle. El recorrido es muy tranquilo, porque entramos dentro de túneles y eso nos da algo de margen para pensar y poder ejecutar los trucos. Hemos querido que los aficionados vivan una de esas noches que nunca se olvidan y que repitan la próxima vez que volvamos. No hay mucho que envidiar a los eventos que se celebran en el resto de Europa.

¿Qué es lo más difícil para los pilotos en un espectáculo de este tipo?

Es importante no chocarse con ninguna pared ni con ningún muro, que es algo que la gente no ve. Para acceder a las rampas por los túneles no hay ningún problema, pero en la recepción es más probable si no entras bien al túnel poder toparte con las protecciones, porque hay vigas, paredes, protecciones y eso te exige saltar muy concentrado y siendo consciente de lo que hay.

«Lo he ganado todo, la gente joven sabe que cuando monto voy a tope y les puedo dar para el pelo»

¿Hasta qué punto los pilotos están seguros en un evento de estas características?

Siempre es seguro. Las recepciones que tenemos son airbags hinchables, eso asegura que no te caigas si vas justo a la recepción, porque en el caso de ser una rampa metálica probablemente se producirían más caídas. La seguridad ha sido correcta, todo está protegido y somos nosotros los que debemos de calcular bien los saltos para no sufrir imprevistos.

¿Cuántas horas al día puede llegar a entrenar?

Yo hago unas tres horas y media de físico y luego moto hago todos los días. Los fines de semana los dedico para hacer los shows.

¿Cuáles son las principales diferencias entre una competición al uso y un espectáculo como éste?

En este tipo de shows, al igual que en las concentraciones, hay una calma, todo va sobre una base-pizarra, con todo sincronizado, hay unos trucos para elegir y hay una cierta coreografía. Sin embargo en las competiciones vas bajo tu propia lista, lo que te obliga a mentalizarte, cerrar los ojos y repasar mentalmente como son los trucos, sabiendo que cinco personas te van a juzgar y no deja de ser algo muy subjetivo. En mi caso he tenido la mala fortuna de realizar muy buenas rondas pero que al final el patriotismo termine por tirarte fuera.

¿Qué se siente cuando uno gana una competición y cuando es el mejor en una modalidad deportiva como el freestyle?

Sientes la satisfacción de que lo has logrado, que la gente se ha dado cuenta y te ha votado. Tengo ya 42 años y llevo desde los tres montando en moto. Lo he ganado todo, pero la gente joven va subiendo y es como si te apartasen, pero es extraño, porque ellos tienen claro que tú fuiste el que comenzó y que aún sigue y eso les despierta dudas. Además todos saben que cuando monto voy a tope y les puedo dar para el pelo a muchos. Siempre intento hacer una ronda de cine, muy centrada y correcta, porque soy siempre muy perfeccionista.

¿Qué consejo le daría a todos esos jóvenes que quieren llegar un día donde está usted?

Es un deporte que es caro. Yo en estos momentos estoy con una moto de Wallapop, a mí no me dan motos, porque me niego a que me estén exigiendo cosas a cambio, como tener que ser muy activo en las redes sociales. Yo tengo una vida y no quiero vivirla por obligación conectado a un teléfono, yo no soy así. Por 3.500 euros me la compro en Wallapop, le pongo mis placas y estoy aquí haciendo un tour en Canarias.

¿Quién se encarga del mantenimiento y de la puesta a punto de la moto?

Estoy con David Tomás. Él se encarga de ponerme la moto a punto. Soy muy meticuloso y él sabe cuales son mis manías. Eso me permite fluir y ejecutar los trucos como a mí me gusta.

«El Flow y Freestile Zombies es el mejor espectáculo de España. El resto son mediocres»

¿Cuáles son sus próximos proyectos y metas?

He montado dos empresas. Por un lado, Línea Sólida, con la que voy a montar un gran festival musical al año. Y por otro lado, Wild Pigs Shows, con la que organizo mis propios shows de freestyle, Solo Flow –Mallorca, Roquetas de Mar, Málaga, Madrid y Andorra–. Junto al Freestyle Zombies, son los mejores shows de España. El resto de espectáculos que se hacen en España son mediócres, sin una producción como las que hacemos nosotros. Muchos de ellos en el pasado me han utilizado como cabeza de cartel y luego traen a tres pilotos que no saben ni ir en moto, que se han aficionado ahora y solo miran la pasta. Yo no, creo que llegará un día en el que la gente se dará cuenta de la producción, de que show van a ver, porque además nos perjudica que la gente vaya a ver shows como los suyos. Como promotor ahora soy un rival para ellos, pero también es cierto que les he tenido que salvar el culo en muchas ocasiones, pero no te devuelven la moneda, sólo buscan el dinero y su interés. Cuando quieres organizar un show de motos, el tema burocrático es complicado, sin embargo en los Festivales no hay tanta burocracia.