Arantxa Rus conquista el ITF Disa Gran Canaria 2022

El ITF Disa Gran Canaria 2022 ya tiene a su vencedora, se trata de la jugadora holandesa Arantxa Rus, que con la victoria de hoy frente a Polina Kudermetova por 6/1 3/6 6/1 se convierte en ganadora de tres torneos consecutivos en Gran Canaria.

La embajadora del torneo, Carla Suárez, ha sido la encargada del sorteo de pista antes del partido. El encuentro daba comienzo con gradas llenas, buen ambiente y máxima expectación, para disfrutar del enfrentamiento entre la cabeza de serie del torneo, Arantxa Rus, de 31 años, toda una veterana y número 84 en el ranking WTA y Polina Kurdekova, de sólo 19 años y 329 en el ranking mundial, que llegaba a la final tras una espectacular actuación durante el torneo.

La jugadora de Países Bajos Rus demostraba desde el principio una extraordinaria forma física llegando a cada bola que la rival colocaba con un espectacular revés por parte de la jugadora rusa. Muy concentrada y superior, Rus se apuntaba el primer set por 6/3. Kudermetova arrancaba el segundo set poniéndose por delante en varias de ocasiones con bolas muy altas, reveses cruzados y buscando la sorpresa en la holandesa. Juegos muy disputados entre ambas, con un nivel extraordinario por parte de la joven promesa Kudermetova, que cambiaba la tónica del partido ganando el set por 3/6.

Inmensas las dos jugadoras durante el tercer set, golpes muy certeros por parte de Rus y sin bajar la guardia en ningún momento por parte de la rusa, la veteranía de la favorita determinaba finalmente la victoria de Arantxa Rus que se anotaba el tercer set por 6/1. "Estoy muy muy feliz, ha sido un partido muy duro, una gran final," ha declarado emocionada la ganadora, "me encanta jugar aquí, me encanta esta pista y es fabuloso haber ganado tres torneos en Gran Canaria, me encanta esta isla."

Al término del encuentro se ha celebrado la entrega de trofeos que contaba con la actuación del timplista Germán Lopez y la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, el concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez y la directora de marca del Grupo DISA, Loli Saavedra, que destacaba que se trata de "un torneo espectacular de un nivel altísimo y perfectamente organizado. Para nosotros es una satisfacción apoyar este tipo de eventos tan importantes para Canarias."

Para Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, "hay que trabajar mucho para conseguirlo, pero es un magnífico privilegio para los grancanarios y para los que nos visitan contar con un tenis de este nivel, en medio de un magnífico clima y unas condiciones inmejorables".

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacaba por su parte que este evento hace honor a ese atractivo de la isla "como el mayor gimnasio del mundo al aire libre y tener aquí a estas tenistas profesionales dando este espectáculo es la mejor oportunidad para vender nuestra imagen al exterior. Por ello desde Turismo de Gran Canaria no vamos a dejar de apostar por estos torneos."

El concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Henríquez, se mostraba muy satisfecho por tener "dos torneos de élite aquí en Maspalomas," declaraba, "y sin duda no hay nadie mejor para ello que el equipo Conde Jackson. Felicito a la organización porque éste es uno de los mejores torneos de entre todos los eventos deportivos a los que he asistido, de una calidad excepcional."

Oti Santana, directora de los torneos ITF DISA Gran Canaria e ITF Conde Jackson Maspalomas valoraba que desde la organización estaban "muy contentos por cómo ha transcurrido la competición, hemos recibido todo tipo de elogios por parte de las jugadoras, también de los árbitros por lo espectacular de las pistas. La inclusión este año de luces leds nos ha posibilitado además celebrar partidos más tarde y estamos muy satisfechos con el trabajo de todo el equipo. El torneo ha transcurrido de maravilla y ahora toca afrontar el siguiente con la misma ilusión y pasión."

Tras toda una semana de tenis al más alto nivel arranca otra más con la celebración del ITF Conde Jackson Maspalomas, que comienza con su cuadro principal a partir de mañana lunes en las pistas del Club Conde Jackson Tennis Maspalomas, con entrada gratuita para todos los encuentros. De nuevo, toda la emoción del tenis profesional femenino en vivo en un enclave de lujo.

Los Torneos ITF World Tennis Tour W60 Disa Gran Canaria e ITF W60 Conde Jackson Maspalomas cuentan con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto Insular de Deportes y de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias y el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Deportes. Como entidad responsable de organizar los detalles de estos dos eventos está el Club Deportivo Conde Jackson.

