¿Cómo se encuentra el grupo después de estos primeros intensos diez días de pretemporada?

Como es normal estamos un poquito cansados después de una primera semana y media de trabajo, es lo normal a estas alturas de verano. Es necesario estar ahora un poco cansados para poder arrancar la temporada en la mejor forma física posible.

¿Qué sensaciones le despierta este nuevo Guaguas tras la primera toma de contacto con el resto de sus compañeros?

Poco a poco se van viendo cositas de lo que este equipo puede llegar a ser, aunque todavía es pronto para sacar demasiadas conclusiones. Teníamos todos ganas de volvernos a juntar y comenzar a trabajar con los nuevos compañeros. Se ven unas ganas y una ilusión tremendas de volver a poner al Guaguas donde tiene que estar, que es en lo más alto. Estamos trabajando duro conseguirlo.

¿Qué le parece la confección de la nueva plantilla?

En conjunto creo que tenemos una plantilla con un nivel más que suficiente para poder cumplir con todos los objetivos que nos hemos marcado en el club. Me gustaría destacar la ilusión, la buena armonía y el buen ambiente que estamos teniendo durante estos primeros días de trabajo. Se está generando un muy buen rollo entre todos nosotros. He estado en muchos grupos y siempre que he conseguido ganar alcanzar los objetivos, ha sido cuando todos hemos estado unidos, cuando hay una buena dinámica de trabajo y alegría. Debemos trabajar unidos, porque es lo que nos va a dar un plus en los momentos más complicados de la temporada.

¿Cómo se supera la presión de tener que ganar siempre?

Para conseguir éxitos la clave es estar unidos y juntos como equipo. Siempre vamos a tener presión porque somos el Guaguas y es normal que se nos exija ganar. Debemos ser una familia y dar siempre la cara por el compañero para poder estar un paso por delante de nuestros rivales.

¿Qué mensaje quiere mandarle a esa afición que nunca les falla y entre los que se encuentran ya 200 abonados confirmados para la presente temporada?

A la afición le pido que estén con nosotros. Podemos asegurarles a todos aquellos que vengan al CID que van a disfrutar. El Guaguas lucha por volver a ser el mejor equipo de España y poder llevar el nombre de Gran Canaria y de Canarias por toda Europa, lo más lejos posible. Vamos a pelear por poner al Guaguas en lo más alto a nivel nacional y soñamos con hacer un gran papel en Europa.