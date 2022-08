Gran Canaria, 10 de agosto de 2022-. Papel espectacular el de las jugadoras nacionales en la jornada de hoy del ITF Conde Jackson Maspalomas. Hasta cinco de ellas se han clasificado para los octavos de final del torneo. Ane Mintegi, campeona junior de Wimbledon 2021, se imponía a una de las cabezas de serie del torneo, la chilena Daniela Seguel por 6/3 6/1. Jessica Bouzas no daba tregua a la italiana Gloria Ceschi, a la que vencía por un contundente 6/1 6/0. Otra victoria destacada de la jornada la protagonizaba la aragonesa Irene Burillo frente a Lilly Elida Haseth con un resultado de 6/0 6/4. Y más de dos horas y media duraba el encuentro entre la valenciana Ángela Fita y la húngara Natalia Szabanin, que se ha saldado con el triunfo de la española por 6/2 5/7 6/4.

La número 1 del torneo, Arantxa Rus, también se ha clasificado para la siguiente ronda al retirarse su oponente, la argelina Inés Ibbou, cuando la holandesa ganaba el primer set por 5/2. La segunda cabeza de serie, Elina Avanesyan, no ha decepcionado y ha vencido a la jugadora de Malta Francesca Curmi por 6/3 6/2. El resto de jugadoras que en la jornada de hoy han obtenido su plaza en octavos son Diana Shnaider, Suzan Lamens, Radka Zelnickova, la finalista del ITF DISA Gran Canaria 2022 Polina Kudermetova y la semifinalista de Roland Garros 2020, la argentina Nadia Podoroska.

En dobles hoy ha sido el turno de los octavos de final. La única representante canaria del torneo, Marta García Reboredo, ha caído junto a su compañera Claudia Sofía Martínez frente a María Fernanda Herazo y Carole Monnet por 6/1 7/5, en un emocionante partido en el que la grancanaria lo ha dado todo. Herazo-Monnet pasan a cuartos de final junto a Aranxta Rus y Ángela Fita, la pareja Laura Boehner y Laetitia Pulchartova, Aneta Laboutkova y Radka Zelnickova y Martina Capurro- Daniela Seguel. Elina Avanesyan y Diana Shnaider se clasifican al retirarse sus rivales cuando las rusas ganaban el primer set por 5/2. El resto de partidos seguían disputándose al cierre de esta nota.

Mañana está previsto que se celebren los octavos de final del ITF Conde Jackson Maspalomas y los cuartos de final de dobles. Entrada gratuita para todos los partidos en las instalaciones del Club Conde Jackson Maspalomas.

Nadia Podoroska, la mujer que venció a Serena Williams, en Maspalomas

Las pistas del Club Conde Jackson Maspalomas han recibido hoy a toda una semifinalista de Roland Garos en 2020, la argentina de origen ucraniano Nadia Podoroska. Capaz de vencer a la mismísima Serena Williams o a Barbora Krejčíková, jugadora número 2 del ranking WTA el pasado mes de febrero, Podoroska llega a Gran Canaria con el objetivo de volver a situarse en los puestos que alcanzó el pasado año. "Tuve que parar desde el US Open por una lesión de cadera y aunque esperaba que el parón fuera menor, al final estuve diez meses alejada de las pistas." En su debut en el ITF Conde Jackson Maspalomas se ha enfrentado a la india Rutuja Bhosale. Un emocionante partido que comenzaba con 6/0 para la argentina y que en el segundo se convertía en todo un duelo que se resolvía a favor de Podoroska en el tie break, 7/6(2).

El ITF Conde Jackson Maspalomas es su séptimo torneo tras su vuelta a la competición. "Varias jugadoras me lo recomendaron. Me gusta jugar en polvo de ladrillo y las pistas están muy bien, las condiciones son muy buenas." Todo un elogio viniendo de alguien que ha competido en la tierra batida de Roland Garros. Sobre sus opciones, Nadia prefiere ir poco a poco, "el nivel del torneo es muy alto, Arantxa Rus, algunas junior que están subiendo...yo no suelo fijarme en el cuadro, prefiero ir viendo con quién juego día a día, pero ojalá una final con Rus."

Entre sus referentes, Simona Halep, Paula Badosa y Carla Suárez, "que es una ídola, no sólo dentro de la cancha, con todo lo que ha conseguido, sino también fuera, es una persona muy humilde, es toda una referente."

Los Torneos ITF World Tennis Tour W60 Disa Gran Canaria e ITF W60 Conde Jackson Maspalomas cuentan con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de su Instituto Insular de Deportes y de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias y el Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Deportes. Como entidad responsable de organizar los detalles de estos dos eventos está el Club Deportivo Conde Jackson.

La compañía canaria DISA asume el patrocinio principal del primer torneo, el W60 Disa Gran Canaria mientras que el Club Deportivo Conde Jackson será patrocinador principal del W60 Conde Jackson Maspalomas. Co-patrocinan la cadena eó Hotels Gran Canaria, Real Federación Española de Tenis, Aguas de Firgas y Lantigua. Colaboran Audiovisuales Canarias, Loype Eventos, Wilson, MG Canarias, Mapfre, Federación Canaria de Tenis, Federación de Tenis de Gran Canaria, HumanTecar®️, La Molina Shop, Monpex, Dilo con Arroz By De Ramón y SOL´S.