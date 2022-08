Gran Canaria se viste de fiesta

El baloncesto español está de fiesta. Gran Canaria acogió anoche la tercera Gala del Baloncesto Español en el capitalino Hotel Santa Catalina, en un evento que el propio Jorge Garbajosa definió en más de una ocasión como la «gran fiesta del baloncesto español», tanto masculino, como femenino.

Figuras del basket como Sergio Llull (mejor jugador nacional), Silvia Domínguez (mejor jugadora nacional), Willy Hernangómez (mejor jugador nacional en una competición internacional), María Conde (mejor jugadora nacional en una competición internacional), Joel Parra (mejor jugador joven con mayor proyección), Irati Etxarri (mejor jugadora joven con mayor proyección), Carmelo Cabrera y Amaya Valdemoro (premios leyenda), además de Rudy Fernández y Sandra Ygueravide (premio especial junto a Juan Carlos Navarro y Pau Gasol), fueron los galardonados en un acto al que no faltó una nutrida representación de las figuras del baloncesto español, tanto masculinas como femeninas, incluida la selección española absoluta masculina, que jugará mañana (18.30 horas) en el Gran Canaria Arena un amistoso ante la potente selección lituana.

Carmelo Cabrera, leyenda viva del baloncesto canario y nacional, se mostraba agradecido por la concesión del premio leyenda, recordando sus inicios en «el Colegio Claret», y su trayectoria posterior «en el Real Madrid, Valladolid, el Canarias de La Laguna y en la selección española, con la que tuve la oportunidad de jugar en 112 ocasiones». «Me quedo con todos los compañeros que he tenido, con los que me han echo sufrir y disfrutar, que han sido muchísimos, desde el minibasket, porque fui el primer jugador salido del minibasket que llegó a la selección absoluta», resaltaba el exjugador grancanario, que considera que «a todos ellos les corresponde un trocito de este premio, por que este es un deporte colectivo».

Cabrera fijó la atención en las «categorías de base», para explicar la razón por la que cuesta tanto ver talento canario en la ACB, pidiendo públicamente «más escuelas de baloncesto, para que en un futuro próximo podamos tener grandes valores y grandes talentos como los que estamos disfrutando ahora».

Preguntado por las jóvenes figuras de Santi Aldama y Juan Núñez, señaló que «ambos son el futuro de este equipo».

Las chicas son guerreras

Amaya Valdemoro afirmaba que le daba algo de vértigo la concesión del premio leyenda, ya que «refleja que me voy haciendo mayor», señalando que «es un reconocimiento a mi trayectoria deportiva», destacando que «he tenido la suerte de estar rodeada de grandes compañeras».

La valenciana Sandra Ygueravide, representante del creciente auge del baloncesto 3x3, también tuvo su cuota de merecido reconocimiento en la gala, considerando que «este premio es un reconocimiento al 3x3 y al trabajo que estamos realizando». En su opinión «desde el año pasado que fue deporte olímpico, se conoce un poco más, es un deporte corto en cuanto a duración, muy intenso y divertido».

La base del Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez, vigentes campeonas de Liga y Copa, recogía su premio como mejor jugadora nacional, afirmando que «es un reconocimiento al trabajo de todo un año, tanto con el club como con la selección y son esas pequeñas cosas que me ayudan a la hora de seguir poniéndome retos en mi carrera, sabiendo que cada vez me quedan menos años de baloncesto». La catalana afirmó que está en un «gran momento de madurez» y destacó la aportación al equipo salmantino de las grancanarias Maite Cazorla y Leo Rodríguez, que en su opinión «son la base de las jugadoras nacionales que tenemos en el equipo, ambas tienen roles importantes y su aportación es muy importante para volver a empezar de cero, al haberse ido muchas jugadoras del equipo esta temporada».

La alero del UVVK Praga, María Conde, era reconocida como la mejor jugadora nacional en el extranjero, reconocía que gran parte de su buena temporada estriba en que «he estado muy bien rodeada por mis compañeras, que me han dado el espacio necesario para poder hacer cosas, me he sentido muy cómoda».

Irati Etxarri, alero del Cadí la Seu, representa como pocas el talento que viene empujado desde atrás, al ser elegida como la mejor joven, un reconocimiento que «viene a premiar un año muy bonito en el que he vivido muchas primeras veces». «Soy un tipo de jugadora que intenta no crearse expectativas, porque al final cuando no las consigues corres el riesgo de que se conviertan en frustraciones», señalaba la jugadora pamplonica, que también se mostraba segura de que «el buen trabajo realizado hasta el momento es el que me ha traído hasta aquí».

Navarro y Pau, los ausentes

Juan Carlos Navarro y Pau Gasol fueron los únicos premiados que no pudieron hacer acto de presencia en la gala, recibiendo al igual que Rudy Fernández el premio especial, resaltando que «este reconocimiento viene a recordar que llevo ya muchos años en la selección y he podido disfrutar de estas cinco olimpiadas», resaltando que «es un honor para mí recibir este galardón junto a Juan Carlos Navarro y Pau Gasol». El jugador del Real Madrid considera su rol como capitán de la selección «una resposabilidad, porque están entrando muchos chicos jóvenes y es importante inculcarles la filosofía de la familia, como nos la enseñaron a nosotros los veteranos cuando empezábamos». «Este año va a ser complicado, porque tenemos un equipo bastante nuevo y vamos a tener delante a muy buenas selecciones», reconoció Rudy.

«Nos han venido bien estos dos días de descanso, porque es una concentración larga y después del partido de Grecia es necesario ir rotando cada vez más con los jugadores jóvenes, sabiendo que enfrente vamos a tener a una gran selección como la Lituana que nos va a exigir lo máximo», resaltó el balear respecto del choque de mañana ante los lituanos.

Sergio Llull, otro de los grandes referentes de la vigente campeona del mundo y del Real Madrid, recibía el premio al mejor jugador nacional, un premio que el balear recogía profundamente agradecido por ver reconocido su trabajo. En cuanto a los rivales a batir en el Eurobasket, el de Mahón señaló a «Francia, Eslovenia, Grecia y selecciones que pueden ir un poco de tapadas como Turquía o Alemania que va a jugar en casa». «Estamos centrados en la concentración, en mejorar cosas y en crecer como equipo, sin olvidar que nos quedan dos partidos en las ventanas antes de ir al Europeo».

Willy Hernangómez, agradeció la concesión del premio al mejor nacional en el extranjero. El jugador de los Pelicans afirmó que «a cada paso que damos vamos creciendo», destacando la «buena integración y la unión del grupo», declarando sin medias tintas que «España debe de ser siempre una de las favoritas por el respeto que no hemos ido ganando».

Joel Parra –premio al mejor joven– se mostró esperanzado de poder poder ir al Eurobasket, afirmando que para él es «un orgullo poder estar con leyendas como Llull y Rudy o con los Hernangómez, es un aprendizaje y pelearé por hacerme con un hueco».

Carmelo Cabrera –en la imagen superior– es reconocido en su tierra como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia del basket español. En la imagen inferior, Sandra Ygueravide, representa el auge y el crecimiento del baloncesto 3x3, junto a Rudy Fernández, cinco veces olímpico con España. |