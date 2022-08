Sergio Scariolo da un tirón de orejas a Willy Hernangómez

«Willy se ha equivocado, no se ha expresado bien. Tenía que haber dicho que España tiene que competir como siempre ha competido, dar la cara y dar la imagen de un equipo cohesionado, que lucha, que juega bien a baloncesto», respondía con rotundidad Sergio Scariolo al ser preguntado por las palabras de Willy Hernangómez en la Gala del Baloncesto Español, en la que el interior colocaba a España entre las favoritas al título.

El seleccionador español proseguía con su tirón de orejas al jugador de los Pelicans, reafirmando que «el tema de los favoritos es algo que tanto los jugadores como los seleccionadores deberían de obviar, sobre todo cuando las motivaciones son otras», añadiendo a continuación que «desde el momento en el que la valoración general nos da como alejados de la lucha por las medallas, tenemos que luchar para reducir eso que todos ven y a partir de ahí, veremos donde nos coloca la competición», concluyendo para zanjar el tema con que «la arrogancia, la chulería, no es una buena aliadacuando se afronta una competición, cuando además nos aleja de la realidad,porque es la conciencia de lo que somos la que nos llevará a encontrar el camino correcto, no una sobrevaloración ingenua y que no tiene ninguna razón de ser».

El seleccionador hacía un balance ante los medios de comunicación sobre el estado actual de la selección española, que en su opinión «vamos mejorando en nuestro trabajo de renovación y de crecimiento de muchos jugadores, dado que muchos de ellos han tenido que empezar a tener un rol diferente al que estaban acostumbrados hasta ahora».

En este proceso de cambio generacional, el seleccionador nacional sacaba a colación «la exigencia de la gira de preparación ante equipos que son candidatos a una medalla en este Eurobasket, como fue anteriormente Grecia y lo es ahora Lituania», exigiendo de sus hombres en estos partidos «salir al campo con orgullo, con dureza, con intensidad y concentración para llegar al máximo de nuestras posibilidades».

Centrándose en el encuentro de esta tarde en el Arena (18.30 horas, Cuatro), Scariolo afirmó que «me gustaría ver lo menos posible la diferencia física que tenemos con respecto a Lituania».

En cuanto a las fortalezas de esta nueva España, el seleccionador destacó «su entusiasmo, su energía y las ganas de mejorar».

Sergio Scariolo se mostró preocupado, pero esperanzado de poder recuperar la condición física de Garuba, de cara a la lista definitiva.

La nueva identidad de España

El jugador del Valencia Xabier López-Arostegui valoró muy positivamente el descanso de dos días que han podido disfrutar y que en su opinión les ha «dado las ganas de volver a competir y entrenar juntos, después de dos buenos test ante Grecia». El de Getxo considera que el equipo está todavía «en una fase de preparación», en la que siente que están «sentando las bases del equipo» que quieren ser, conocerse entre ellos y «jugar a gusto». La derrota en el primer amistoso ante la Grecia de Antetokounmpo sirvió, en su opinión, «para tener un choque de realidad» en el que pudieron «ver el nivel de los rivales» a los que seva a enfrentar España en el Eurobasket. En el segundo amistoso cree que «el equipo mejoró» contra los helenos. Sensaciones que espera repetir ante el poderoso juego interior lituano.