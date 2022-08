«Deseo poder competir en unos Juegos Olímpicos»

¿Por qué se decantó por esta disciplina deportiva y no por otra?

Empecé a interesarme por este deporte por influencia de mi hermana Isabel. Yo hacía natación y ella practicaba natación sincronizada. La verdad es que me gustaba mucho ver las cosas que era capaz de hacer en sus entrenamientos y me gustaba quedarme un rato más en el agua intentando replicar los movimientos que le había visto hacer a ella. Posteriormente en 2015 se añadió la modalidad masculina a la natación artística en los mundiales y un año después se añadió en los campeonatos de España, que fue el momento en el que me ofrecieron la oportunidad de competir formando dúo con mi hermana y acepté encantado la oportunidad, después de empezar a entrenar en esta disciplina a los 13 años.

¿Qué futuro le augura a la natación artística masculina?

Creo que va a terminar siendo aceptada para poder participar en unos Juegos Olímpicos, no sé si en París en 2024 o en Los Ángeles 2028. España es una gran potencia en esta disciplina a nivel continental y mundial, por esa razón pienso que siempre va a estar inmersa en la lucha por las medallas en todas las competiciones importantes. Al igual que en el femenino, el masculino cuenta con chicos con un futuro muy brillante y un nivel muy alto en comparación con el resto de los países.

¿Qué se siente haciendo historia ganando dos medallas de plata en los Europeos de Roma?

Se siente mucha satisfacción. Es gratificante ver como todos los años que llevo entrenando en la piscina se han visto compensados con un reconocimiento por parte de los jueces en una competición tan importante y ver plasmada esa mejora técnica en la que he estado trabajando tanto tiempo.

En ese momento de relativa soledad e intimidad, en el que uno está subido en el cajón del podio esperando a que le cuelguen del cuello esa medalla y suenan los himnos, ¿Qué le pasó por la cabeza?

Es un momento muy impresionante, en el que ves como todo el público aplaude a los medallistas y no piensas nada, te limitas a disfrutar de la situación que se está dando. A posteriori intentas pensar en ese momento, pero esas sensaciones que sientes cuando subes al podio es imposible que puedas volver a recrearlas en tu cabeza.

¿Qué diferencias existen entre la modalidad de la rutina libre y la rutina técnica?

En la libre tienes la libertad de recrear todos los movimientos que a ti te apetezcan, sin ninguna restricción. Sin embargo en la rutina técnica tienes cinco elementos que tienes que realizar durante algún momento de la coreografía y deben de estar ordenados de la manera que venga indicada previamente en el reglamento de la competición.

¿Cuántas horas al día y días a la semana entrena?

Normalmente entreno una media de seis horas al día, de lunes a sábado y los domingos descanso.

«Phelps es un referente para mí, por sus logros y su repercusión en los deportes de agua»

¿Cómo es uno de sus días en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés?

Me levanto cada mañana, desayuno y voy a entrenar toda la mañana hasta la hora de comer. Tengo una hora y media aproximadamente de descanso y vuelvo a entrenar hasta las 18.00 horas. Ese es el momento a partir del cual me puedo dedicar a los estudios y a mi vida social en general. La mayoría del equipo cursamos nuestros estudios en una Universidad online, para poder asistir a las clases con más flexibilidad en cuanto a los horarios.

En todo este recorrido, ¿en qué le ha ayudado su club, el CN Las Palmas?

Mi entrenadora en el CN Las Palmas, Aurora Gil, es una persona que siempre ha luchado mucho por mí en todas las competiciones a nivel regional y nacional .

¿Qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

Mi objetivo más importante para el año que viene será el Campeonato del Mundo en Fukuoka (Japón), del 2 al 11 de agosto de 2023. A largo plazo si finalmente se consigue que la disciplina de la natación artística sea olímpica, quiero competir por una medalla en unos Juegos Olímpicos.

¿Cuáles son sus principales puntos fuertes y los más débiles a mejorar?

Entre mis puntos fuertes destaca mi flexibilidad, teniendo en cuenta que soy un hombre, porque es muy difícil que se de esta cualidad en los chicos, además tengo mucha potencia y energía dentro del agua. En cuanto a mis puntos más débiles, destacaría sobre todo que me cuesta mucho ser expresivo dentro del agua.

¿Qué ha tenido que sacrificar para poder llegar tan alto en este deporte?

Desde dejar de ir a fiestas de cumpleaños con mis amigos porque tenía algún entrenamiento, a viajes en familia y tener que dejar la Isla para entrenar en el CAR. Me ha costado mucho renunciar a tener la posibilidad de asistir a una Universidad presencial para cursar mis estudios de Psicología, conocer gente y hacer amigos, aunque en el CAR también conozco mucha gente.

¿Qué parte de objetividad y de subjetividad tiene la decisión de los jueces en una competición de natación artística?

Es un deporte muy subjetivo y por esa razón es criticado por los entrenadores, deportistas y gente relacionada con la sincronizada. Se toman muchas medidas para controlar la puntuación, por ejemplo nos evalúan cinco jueces y nos quedamos con las tres notas medias, para evitar esa subjetividad. De cara al año que viene se ha implantado un nuevo sistema de puntuación de la dificultad y se probará a ver que tal funciona. Tendremos que declarar antes de la competición que movimientos vamos a realizar para que se tenga conciencia de la dificultad de cada movimiento.

¿En qué se tienen que fijar más los jueces a la hora de juzgar una prueba de este tipo?

En la rutina libre tenemos tres paneles: dificultad del ejercicio que has realizado, impresión artística (mide lo bonito que puede llegar a ser el ejercicio) y la ejecución (como de bien ha salido cada movimiento que has realizado). En la técnica, tenemos el panel de elementos (son los cinco elementos que hay que realizar forzosamente), el de ejecución y el de impresión artística.

¿Cuáles han sido sus referentes en el mundo del deporte?

Como siempre hice natación, para mí la figura de Michael Phelps siempre ha sido unos de mis referentes por todo lo que ha conseguido, los récords que ha batido y la repercusión que ha tenido dentro del deporte de agua. A nivel de sincronizada, Gemma Mengual ha sido la figura más influyente para mí porque me cuesta ser expresivo dentro del agua y ella precisamente se caracteriza por su gran expresividad.

¿Cuáles son las entrenadoras que más le han ayudado?

Aurora Gil siempre ha sido muy importante para mí. También me ha ayudado a mejorar Paula Klamburg, que estuvo conmigo en el europeo del año pasado cuando logramos el oro, mi primera entrenadora en la selección, Lara Cabello y la actual, Anna Vega.