Poco a poco se van incorporando a la pretemporada los jugadores internacionales del Guaguas. Adrián Olalla es el último en llegar, para afrontar su primera campaña en el equipo amarillo, a pesar de rubricar su contrato con la entidad presidida por Juan Ruiz la pasada campaña, aunque jugó cedido en su club de origen, el Río Duero Soria. Los argentinos Martín Ramos y Lucas Conde, son los únicos jugadores que faltan por incorporarse al grupo.

El pasado martes aterrizaba en Gran Canaria el receptor soriano que no quiso perder ni un minuto más de lo necesario para ponerse a las órdenes de Sergio Miguel Camarero, entrenándose con el equipo esa misma tarde, afirmando que "me encontré muy bien desde el comienzo con el grupo y muy contento con la bienvenida que me dispensaron", destacando que a su buen entender "toda la plantilla es muy buena gente".

Olalla se muestra ambicioso, a la altura de la exigencia histórica que acompaña al Guaguas, recalcando que "estamos en un equipo que es ganador, y la historia nos exige ir a ganar todo". Un objetivo alcanzable para el nuevo proyecto amarillo en su tercer año tras el regreso en la élite, para el que en opinión del receptor soriano "lo más importante es que haya un buen grupo, porque creo que sólo cuando lo hay se juega bien".

El jugador se mostró tranquilo y destacó la confianza que le ha transmitido desde el primer momento su entrenador, Sergio Miguel Camarero, afirmando que "se nota mucho que el equipo lleva entrenando desde principios de agosto", resaltando que "el grupo está muy bien y bastante unido".

Por último en cuanto a sus objetivos particulares de cara a la presente campaña, Adrián quiere aprovechar su juventud para "aportar mucha energía al equipo, dar todo lo que pueda y aprovechar todos los minutos que tenga en el campo".