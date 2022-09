Alcorac Caballero: "Me gustaría defender el título mundial en casa, pero necesito la ayuda de las instituciones públicas"

¿Qué sensaciones tuvo al saltar al ring y tener de ante a su oponente por el título mundial, Jérémy Antonio?

Fueron muchos nervios los que sentí, sobre todo por estar peleando en casa. Fue incluso una sensación más intensa que cuando disputé el campeonato de Europa. Sabía que era un reto más grande y más difícil de todos los que había afrontado hasta el momento en mi carrera deportiva y que conseguirlo iba a ser increíble.

¿Qué fue lo que más le sorprendió de la manera de luchar de su rival?

Le había visto pelear con anterioridad muy poco y no le conocía mucho, pero lo que más me sorprendió de él fue el pateo tan duro que tenía. Sobre todo durante el segundo asalto me golpeó bastante la pierna atrasada y me hizo bastante daño. Al final no se notó porque aguanté y creo que hubiera podido aguantar los cinco asaltos pactados, pero me sorprendió su pateo, porque nunca me imaginé que lo tendría tan duro.

¿Cómo fue el desarrollo de esa pelea pactada a cinco asaltos de tres minutos cada uno?

Durante el primer asalto dominé bastante la pelea, incluso al minuto y medio de combate él me fue a lanzar una pierna y yo le cogí de contra con un crochet de izquierdas y lo senté. Le tuvieron que hacer una cuenta de protección. En el segundo asalto él consiguió patearme bastante, se movía constantemente y logró complicarme mucho la pelea. Pero en el tercero salí al ring con un poco más de contundencia y logré encajarle con dos manos y una rodilla en salto que fue lo que al final propició el KO.

¿Qué nos puede decir del ambiente que se vivió durante toda la velada en el Pabellón Juan Beltrán Sierra?

Estoy muy contento con toda la afición del kickboxing de Canarias, por todo el apoyo que recibí y cómo se volcaron todos conmigo desde el primer momento".

Una vez más su hija Valentina pudo celebrar junto a usted un nuevo título. ¿Cómo fue ese momento?

Ya es la tercera vez que puedo disfrutar de una celebración de un título con mi hija Valentina con ella en el ring y espero de corazón poder seguir celebrando triunfos junto a ella.

¿Cómo se siente siendo el nuevo campeón del mundo?

Todavía no me lo creo a pesar de que han pasado varias horas, creo que todavía no soy consciente de lo que he conseguido y con el paso de los días espero poder ir asimilándolo. Ahora me voy unos días de vacaciones en los que quiero relajarme. Sobre todo cuando empiecen a abrírseme puertas mayores es cuando realmente me daré cuenta de lo que he conseguido. Tengo el cinto, soy el campeón y lo he conseguido en mi tierra que es algo que han conseguido muy pocos luchadores.

¿Cuál es el siguiente paso en su carrera deportiva?

Por una parte debo defender el título y pueden salir propuestas para albergar ese combate en cualquier parte del mundo, aunque mi intención es luchar para que esa defensa se pueda producir nuevamente en casa, pero para eso las instituciones públicas tendrían que echarnos una mano para hacerlo realidad. Por otra parte este título mundial me abre las puertas para poder pelear para las dos mejores promotoras de kickboxing del mundo, como son Glory y One Champions, cuya primera exigencia para poder acceder es que seas campeón mundial y es algo que ya hemos conseguido. Espero que se fijen en nosotros.

¿Este título cambia en algo su hoja de ruta con su incipiente carrera en el boxeo profesional?

No cambia nada, tengo las ideas muy claras y siempre he tenido claro que quiero compaginar el boxeo con el K-1. Me gustaría como boxeador poder pelear por algún cinturón, en concreto el del campeonato de España. El 29 de octubre peleo en Las Palmas de Gran Canaria mi segundo combate profesional.Es un reto que me propuse y creo que estoy capacitado para compaginar ambas disciplinas deportivas.

¿Se consigue dormir después de una noche como la que usted ha vivido?

Todavía no he conseguido dormir. Me pasé toda la noche mirando historias en mis redes sociales, vídeos que me han pasado y como mucho habré dormido unas tres horas. Ya tendré tiempo para descansar, ahora toca disfrutar del momento.

¿Ha revivido el combate en su cabeza muchas veces durante estas horas?

Cuando estás en el ring las emociones, el nerviosismo, la adrenalina, actúan en ese momento, pero después en tu cabeza se te quedan detalles de la pelea y uno le da vueltas en la cabeza, pensando porque hiciste esto y no lo otro. Pero hasta que no pueda visualizar el vídeo de la pelea no saber realmente lo que hice, porque en muchas ocasiones por la adrenalina tu percepción de lo que pasó en el combate puede no ser la correcta. Tendré tiempo de ver la pelea con tranquilidad, porque me grabaron el combate completo para poder visualizarlo.