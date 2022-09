Davinia Pérez golpea de nuevo

La vida está repleta de segundas oportunidades, pero pocas son tan merecidas como la que va a permitir a Davinia Pérez, la Niña del martillo, volver a subirse a un ring para boxear. Lo hará tres años después de su último combate. Una fecha marcada en rojo en su calendario: el 10 de septiembre. Este sábado retorna en la localidad tinerfeña de Guía de Isora ante una oponente todavía por definir.

Un amigo cercano, amante del boxeo, fue el culpable de que se iniciara en este noble arte y de su amor incondicional por un deporte que para ella es «bonito, estético y que viene a consistir en pegar y evitar que te peguen».

Davinia afirma que lo primero que te enseña el boxeo «son valores», empezando siempre por «dejarte claro que no puedes emplearlo en la calle». En su caso reconoce que, como si de un Doctor Jekyll y míster Hyde se tratase, poco o nada tiene que ver la persona que ella es dentro del cuadrilátero con la chica tranquila y que mide pacientemente todas las situaciones a las que se enfrenta lejos del ring.

En su primera etapa como boxeadora, la grancanaria fue pionera. Se convirtió en la primera púgil profesional de Canarias y la primera mujer del Archipiélago en conquistar a un título internacional. En su palmarés, figuran hasta cuatro entorchados de relevancia, que consiguió de forma consecutiva y siempre dentro del peso gallo: un Campeonato de España, un Campeonato de Europa, un Mundial Internacional y un Mundial Silver.

En febrero de 2019 disputaba su último combate hasta la fecha. El escenario, Bilbao. Allí, tuvo como rival a la ovetense Violeta González peleando por el cinturón de campeona de España. Tres años después, Davinia todavía recuerda como si fuera ayer aquel combate: «Me llevé un KO feo; me quedé acostada boca abajo, pero me levanté y cuando me desperté ya la cuenta atrás del árbitro iba por el siete. En ese momento me levanté, pero mi entrenador vio que no podía seguir y tiró la toalla, aunque yo quisiera seguir, porque cuando hay que parar hay que hacerlo a tiempo», recuerda la púgil isleña.

Desavenencias con su antigua promotora y la pandemia alargaron más de lo inicialmente previsto su ausencia de los cuadriláteros, resurgiendo con fuerza como si de un ave fénix se tratase, con un nuevo trabajo en el gimnasio de fitboxing Brooklyn donde conecta con su otra pasión, el kickboxing. La Niña del martillo, que vuelve de la mano de la promotora canaria Premier Boxing, comenzó a entrenar hace un año de la mano del Team Formento, con Carlos Formento y Kilian González Azteca en su esquina, y siempre con el respaldo de unos leales patrocinadores: Audazia, Bnbdays, Idecasa y Suministros Insulares Diamond.

Davinia vuelve más enamorada que nunca del boxeo, con su pegada «intacta y más trabajada». «Vuelvo más centrada, dispuesta a empezar de nuevo e ir paso a paso», comenzando por su primer combate, este sábado, con el objetivo de «disfrutar y hacer disfrutar a la gente». El 29 de octubre peleará en Las Palmas de Gran Canaria pensando en el Campeonato de España.