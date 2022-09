Alejandro Mayor, bronce en el Mundial de Skyrunning Ultra en los Alpes italianos

Alejandro Mayor regresa de los Alpes italianos con una medalla de bronce en el Mundial de Skyrunning, en la categoría SkyUltra, en una prueba de 57,8 kilómetros y con un ascenso vertical de 3.508 metros.

La Bettelmatt SkyUltra, en la que el grancanario ha logrado un tercer puesto en el podio, es la más extensa del Mundial, atravesando el Valle de Formazza, en una prueba que arrancó a las 4.00 horas de la madrugada de hoy.

Destacar además el meritorio séptimo puesto logrado por la grancanaria Yasmina Castro en la misma prueba, en su debut con la selección española. En una carrera en la que fue algo conservadora, siendo fiel a su estilo, yendo de menos a más y en la que tuvo que combatir con el frío intenso durante la mayor parte de la prueba y la altitud.

Mañana le tocará el turno al tercer miembro canario de la selección española que toma parte en el Mundial de Skyrunning, Oswaldo Medina, que participará en la Veia Skyrace, en una carrera de 31 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo que transcurrirá entre las crestas del Valle de Bognanco, siendo la hora estimada de salida las 6.40 horas, en una carrera marcada por el alto nivel y la igualdad entre todos los participantes.

Sensiblemente cansado, en un día maratoniano para Alejandro Mayor, que comenzaba la carrera "con unos 12 kilómetros de subida bastante pronunciados", si bien a lo largo del recorrido se tuvo que enfrentar a "tres cimas y a bajadas técnicas en las que mis rivales se me iban un poco, ya que no es algo que yo controle demasiado bien".

El grancanario se encontró con el handicap de la altitud, ya que al superar los "2.900 metros, notaba algo de falta de aire, el cuerpo pesado, las piernas no me iban muy bien y además tenía algo de dolor de cabeza".

El frío fue otro de los enemigos al que tuvo que enfrentarse Alejandro, que recuerda que pasaron "por un glaciar, en una zona muy hermosa pero también muy fría".

A pesar de la altitud y del frío, para el corredor español en su primera carrera como internacional con España, "no es la más dura en la que he participado, aunque todas las carreras lo son".

Alejandro reconoce que no hubo prácticamente ninguna opción de pelear por el oro ante "un Italiano de la zona que conocía a la perfección todo el trazado de la carrera", aunque el segundo puesto estuvo bastante cerca, un australiano que entró en la meta treinta segundos antes que él, pero "siempre lo tuve cerca, a la vista, pero sin llegar a sobrepasarle". Como anécdota curiosa comenta el corredor grancanario que "me encontré en el recorrido con unas vacas que me hicieron perder bastante tiempo porque no podía pasar por allí y ahí el australiano se me escapó un poco".

En cuanto a su próximo objetivo, Mayor se centra en el Ultra Pirineos, en la modalidad de 100 kilómetros, ya que afirma que "llevo años queriendo estar en esa carrera y vivir la experiencia", una prueba en la que él competirá en la Ultra y Yasmina Castro hará la Maratón de 42 kilómetros.