Sanlúcar, aguas conquistadas

La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda permanecerá grabada a fuego en los corazones de los seis palistas del Real Club Náutico de Gran Canaria que acudieron al reciente Campeonato de España de kayak de mar con las maletas cargadas de sueños, ilusiones y esperanzas. Regresaron con un buen botín de medallas en ellas.

Para Mara Quintana –bronce en el K1 y oro en el K2 sub 23– esta competición será inolvidable para ella. «Me voy a estudiar biología a Alemania y por esa razón me tomé este campeonato como mi última competición», afirmaba la palista grancanaria, quien desconoce si en su nuevo destino va a poder seguir practicando su deporte favorito. Pero como ella misma reconoce, sus dos medallas en tierras gaditanas le permiten terminar «con un buen sabor de boca».

Las condiciones de viento y oleaje que se encontraron los palistas del club isleño en Sanlúcar se convirtió en una de las principales razones del éxito. «Las sensaciones fueron bastante buenas, porque este año la competición se desarrolló en Cádiz y tuvimos unas condiciones similares a las que nos encontramos en Gran Canaria. En otras ocasiones se desarrollaba en el Mediterráneo, en la zona levantina, donde las aguas son mucho más tranquilas y no nos favorecen tanto», afirma Ruperto Casañas –plata en el K1 y oro en el K2–.

Precisamente, esas condiciones climatológicas y del mar favorables le permitieron dar la sorpresa en la categoría de entre 55 y 59 años y hacerse con la medalla de plata, cuando en sus previsiones esperaba «hacer un cuarto o quinto puesto». Menos sorprendía su oro en K2, donde estaban entre los favoritos a vencer.

Pero no todo resultó fácil para la expedición grancanaria. Y si no que se lo pregunten a la jovencísima Lara Celler, que cuenta la odisea que pasó para poder hacerse con el oro en la categoría cadete. «Llevo cuatro años en este deporte y nunca me había caído antes en una competición. Llegué a este Campeonato de España, la competición más importante en la que había participado, y me tiraron dos veces junto a la boya. No sé si fue por la rabia de la situación, ese enfado lo transformé en fuerza y fui adelantando rivales hasta cruzar la línea de meta en primera posición», relata orgullosa la nueva campeona cadete de K1 de España.

Para Jorge Enríquez –oro en K1 y en K2 sub 23- lo más difícil para él en Cádiz fue «encontrar las sensaciones». «Al estar estudiando en Tenerife, no pude entrenar todo lo que quería», señaló. Recuerda el palista grancanario que «en la salida me caí y no empecé a tener buenas sensaciones hasta el kilómetro siete de regata». En su hoja de ruta ahora se encuentran el Europeo, en Cagliari (Italia), y el Mundial en Portugal. Acude con el «objetivo ya cumplido», de forma que «voy a disfrutar en ambas competiciones, aunque sin renunciar a nada».

Luis Antúnez –oro en K2 para veteranos– recuerda el esfuerzo realizado durante todo el año para llegar con opciones al Campeonato de España: «Descansamos tan solo un día a la semana y todos los días hacemos un entrenamiento de agua y otro de tierra, porque si uno quiere mantenerse a un nivel competitivo con esta edad debe de hacerlo de esta manera».

El capitán de flota de la expedición del RC Náutico de Gran Canaria, Jorge Alzola –bronce en K1 veterano B–, destacó la importancia de ser fuerte de mente y centrarse en uno mismo para intentar conseguir buenos resultados: «Siempre intento centrarme en encontrar mi flow con la ola y me da igual lo que hagan los demás rivales».