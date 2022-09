Club Amigos del Piragüismo: la forja de campeones de Las Alcaravaneras

En una época en la que los niños y niñas sueñan con ser el nuevo Leo Messi o la nueva Alexia Putellas, el Club Amigos del Piragüismo ha conseguido desde 1989 germinar la semilla del éxito en un club familiar, en el que todos suman y en el que las nuevas generaciones se han ido poco a poco contagiando de la pasión de sus antecesores, hasta convertirse en el mejor club de piragüismo de mar de nuestro país.

La Copa de España de Vigo ya puso de manifiesto el nivel excelso de un club que lograba clasificar para el Europeo de Cagliari que se está disputando a lo largo de esta semana en tierras italianas, contando con una representación de cuatro palistas (Judit Vergés, Chloe Bunnet, Pablo St. Mary y Brenda Pérez) y una entrenadora (Sara Martí), entre los doce deportistas elegidos para representar a España.

Si los resultados en Galicia fueron buenos, los grancanarios arrasaron en el Campeonato de España celebrado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde el club de Las Alcaravaneras cosechó la friolera de 21 medallas: Santi Benítez y Julián St. Mary (Oro en K-2, hombres infantil), Julian St. Mary (Bronce en K-1, hombres infantil), Nur Hachawi (Plata, K-1, mujeres cadete), Elsa González (Bronce en K-1, mujeres cadete), Judit Verges (Oro, K-1 mujeres senior), Chloe Bunnett (Plata, K-1 mujeres sénior), Miguel Ergueta (Plata, K-1 hombres veteranos 60-64), Kiko Quintana (Bronce, K-1 hombres juvenil), Esteban Medina (Plata, K-1 hombres sénior), Jorge Vila (Bronce, K-1 hombres senior), Pablo St. Mary (Plata, K-1 hombres sub 23), Paula Felipa Plans y Ramón Paolo Velázquez (Plata, K-2 mixto cadete), Enrique García y Kiko Quintana (Oro, K-2 hombres juvenil), Néstor García y Néstor González (Bronce, K-2 hombres juvenil), Elsa González y Nur Hachawi (Bronce, K-2 mujeres cadete), Paula Hernández y Brenda Lourdes Pérez (Plata, K-2 mujeres juvenil), Chloe Bunnett y Judit Verges (Oro, K-2 mujeres senior), Sonia Deying Ma y Paula Ruiz (Bronce, K-2 mujeres sub 23), Esteban Medina y Víctor Javier Rodríguez (Oro, K-2 hombres senior), Francisco Javier Martín y Jorge Vila (Plata, K-2 hombres senior), y Aythami Quintana y Pablo St. Mary (Oro, K-2 hombres sub 23).

"El palista debe de disfrutar con lo que está haciendo" Jorge Vila - Palista y entrenador del Club Amigos del Piragüismo

Pero, ¿cuál es el secreto de un éxito de esta envergadura?. Jorge Vila, palista y entrenador del Club Amigos del Piragüismo lo tiene claro: "el secreto es hacer que el palista disfrute con lo que está haciendo", si bien reconoce que es algo que también "viene por ciclos". "Intentamos reunir a un grupo de gente, de edades similares y que se lleven bien entre ellos, porque más allá de los resultados deportivos lo importante es que se diviertan entrenando".

En la misma línea Kiko Quintana reconoce que gracias al piragüismo "he podido conocer a mucha gente y vivir experiencias que me han enseñado a usar la cabeza". Para él "hay tiempo para todo, aunque es necesario organizarse bien, porque si quieres mejorar y lograr tus objetivos, tienes que invertir tu tiempo", afirma el doble medallista en el campeonato de España.

"No me imagino la vida sin el piragüismo" Nur Hachawi - Palista del Club Amigos del Piragüismo

Para Nur Hachawi, que lleva desde los cinco años subida en su kayak, "no me imagino la vida sin el piragüismo". Para ella una vía de escape "cuando estoy de bajón y vengo a entrenar se me quita", porque más allá de las medallas y de los reconocimientos, se trata de "pasármelo bien y divertirme con mis amigos y amigas", afirma la medallista grancanaria.

"Mis mejores amigas están todas en el club" Paula Hernández - Palista del Club Amigos del Piragüismo

Dicen que el roce hace el cariño y en ese sentido, Paula Hernández reconoce que "antes mis mejores amigas estaban fuera de aquí, pero ahora están todas en el club". Para ella el último campeonato de España le ha servido para abrirse más no sólo con sus compañeras en el club, sino con palistas de otros clubes de toda España, "en otros campeonatos no había hablado con palistas de otros clubes, pero en Cádiz conocí a mucha gente de Palma de Mallorca y de Cataluña y la verdad es que me han sorprendido muy gratamente".

"Lo que pasó en Cádiz se queda en Cádiz" Kiko Quintana - Palista del Club Amigos del Piragüismo

Precisamente el ambiente que se vivió en Sanlúcar es uno de los aspectos más destacados por todos los participantes, aunque como dice Kiko Quintana: "lo que pasó en Cádiz se queda en Cádiz", recuerda con una sonrisa el grancanario, compartida por todos sus compañeros y compañeras.

"Todo el esfuerzo de estos años ha valido la pena" Ramón Paolo Velázquez - Palista del Club Amigos del Piragüismo

Atrás quedan meses y años de trabajo para poder llegar a tener una medalla, que para Ramón Paolo Velázquez, "todo ese esfuerzo vale la pena", mientras que recuerda como fueron esos minutos en el podio en los que estuvo esperando por recibir su medalla, "fueron una mezcla de nervios y de felicidad". En lo referente a las pequeñas fricciones que surgen durante las regatas, el joven grancanario señala que "no se pueden solucionar en plena regata, pero al terminar, nos damos la mano, pedimos disculpas y nos felicitamos".

"Si pierdes la motivación la piragua no avanza" Julian St. Mary - Palista del Club Amigos del Piragüismo

Para Julián St. Mary no hay palabras para poder explicar lo que supone el piragüismo en su vida. "Es una manera de poder descargar adrenalina, de tener una motivación cuando salgo de clase para no quedarme en casa tirado y hacer algo que me gusta", aunque también reconoce que "ahora que empiezan las clases cuesta un poco más venir a entrenar porque estamos cansados", pero "es importante no perder nunca la motivación, porque si la pierdes la piragua no avanza".

Por parte del club, además del esfuerzo de captar y formar a los jóvenes deportistas, que no es nada sencillo en estos días por la gran cantidad de opciones que tienen los jóvenes en una isla como Gran Canaria, hay que sumar el esfuerzo logístico y económico de tener que desplazar cerca de 30 piraguas hasta la península para poder competir en las tres Copas de España y en el Campeonato de España, que supone un gasto superior a los 2.000 euros por cada desplazamiento, que obligan al club a tener que seleccionar con precisión a que eventos de desplazan, todo ello a pesar de los apoyos de las instituciones públicas.

A pesar de todas las adversidades, la gran "familia" del Club Amigos del Piragüismo de Las Alcaravaneras, seguirá dando que hablar y forjando campeones, con unos valores de esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y capacidad de sufrimiento, que asegura el futuro no solo del club, sino de todos esos deportistas, que seguirán transmitiendo a las futuras generaciones esos valores para seguir creciendo durante los años venideros.