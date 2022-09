Himar Ojeda confía «en el hambre» de la nueva España para ganar hoy

El grancanario Himar Ojeda, con su experiencia en el baloncesto alemán como director deportivo del Alba Berlín, equipo de Euroliga y dominador de la competición de aquel país en los últimos años, se erige en perfecto analista sobre las opciones de España en la semifinal del Eurobasket que disputa (19.30, Telecinco) ante Alemania, que está cumpliendo con su rol de favorita y juega en casa. El satatuteño piensa que el equipo de Scariolo tiene opciones de alcanzar la final; confía «en el hambre» de la nueva España.

«Aunque muchos jugadores de la selección española estén compitiendo a este nivel por primera vez y esto pueda verse como un debe, se compensa con el conocimiento del juego. Aunque sean más inexpertos, tienen un conocimiento mayor que el rival. Los alemanes cuentan con hombres con experiencia al más alto nivel, tanto en la Euroliga como en la NBA, pero en saber estar, en saber leer las situaciones de los partidos y en la presión, España tiene una ventaja histórica. Y espero que ese sea un factor que se utilice, porque el rival lo va a suplir con la ventaja de jugar ante su público», apuntó Himar Ojeda en los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE).

A la hora de hablar de nombres propios en el combinado nacional, y que el director deportivo del Alba conoce muy bien de su etapa en el Estudiantes (Juancho Hernangómez, Sebas Saiz, Darío Brizuela o Jaime Fernández), no le sorprende su rendimiento en la primera aparición en una gran competición, sobre todo en el caso de los tres últimos: «Eran jugadores que ya se veía que iban a llegar al máximo nivel. Este momento les ha llegado en una situación que han tenido que relevar a unas generaciones previas que lo consiguieron todo con España. Es una empresa bastante difícil la que les ha tocado y la están cumpliendo perfectamente». «Algunos quizás no han llegado tan jóvenes como otros, pero no me sorprende su irrupción pues esperábamos que llegasen al máximo nivel», apunta.

Alaba al baloncesto europeo

A la hora de valorar las sorpresas que se han dado en este Eurobasket, con favoritas ya en casa como Serbia, Grecia o Eslovenia con grandes astros de la NBA en sus filas, Himar lo tiene claro: «El baloncesto es un deporte maravilloso, el baloncesto europeo es un deporte de equipo, no de estrellas. La última, la eliminación de Eslovenia por parte de Polonia, deja claro que el baloncesto europeo es capaz de demostrar el valor del equipo, de competir juntos, de creer y de respetar al rival, y eso te puede llevar a grande cosas».

«No soy un detractor de la NBA, pero allí hay cierta parte del juego que es diferente. Todos hemos difrutado de un jugador que es capaz de ganar muchos partidos y llevar al equipo muy lejos; en este Europeo se ha visto con Eslovenia y Doncic en algunos encuentros. Pero creo que para alcanzar la final hace falta más, y esa es la belleza del baloncesto europeo», analiza.