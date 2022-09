La playa de Las Cucharas, en Costa Teguise (Lanzarote) acogerá este fin de semana varios eventos deportivos de interés que prometen ofrecer espectáculo y competición sobre el mar y sobre la arena en una avenida marítima única en Lanzarote.

Por un lado, el Club Deportivo Lanzajet y la Federación Canaria de Motonáutica celebrarán una nueva jornada de una prueba de motos de agua que arrancará el sábado, 24 de septiembre, a las 9.00 horas con la verificación administrativa y técnica a los pilotos participantes y con una charla sobre cómo manejar la moto acuática a las 12.30 horas y, a continuación, paseo en moto de agua para los menores.

Los entrenamientos darán comienzo a las 15.00 horas como antesala al campeonato de las categorías GP1, GP2, Promoción y Jet Ski.

Por otro lado, el Club Deportivo Chinijos y el CD Alisios de Costa Teguise, tras dos años de parón por el Covid, han retomado la idea de celebrar un torneo de balonmano a modo de evento participativo para familiares y colectivos con capacidades diferentes, además de concienciar de la importancia de cuidar nuestras playas con la recogida de basuras y la divulgación del mensaje de, no solo no ensuciemos, sino entendamos el daño que hacemos si no cuidamos el entorno.

El Torneo de Balonmano Playa Elektroclima Arena contará con la participación de 22 equipos y tendrá lugar en Las Cucharas durante el sábado -en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. El domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

El área de Deportes, que coordina Gerardo Rodríguez, agradece a estos clubes deportivos que hayan escogido Costa Teguise para celebrar ambas pruebas, “por la dinamización deportiva y social que suponen” y espera que “se consoliden como parte del calendario de eventos del municipio de Teguise”.