Viniendo de una tradición familiar de grandes bregadores, en su caso, ¿estaba claro desde el principio que terminaría siendo luchador?

Era algo que estaba claro desde pequeño, desde la época de mi tío Antonio, que fue el primero en inaugurar la saga de los Loreto, posteriormente con mis hermanos y mis primos. La Luca es algo que he mamado desde siempre en mi casa.

¿Qué conlleva portar ese sello, ese sobrenombre de Loreto?

Orgullo y honor. Es una saga importantísima iniciada por mi tío Antonio y que la siguieron mis hermanos Juan y Paco.

Después de 28 años activo como luchador y la gran cantidad de títulos que colecciona en sus vitrinas, ¿qué se siente siendo uno de los grandes bregadores de la historia de este deporte?

Me siento uno de tantos, aunque es cierto que me siento reconocido y eso es algo muy importante para mí, incluso entre las nuevas generaciones que están despuntando, que me dicen que han visto vídeos míos y que me conocen. Es algo que me llena mucho. Lo que uno al final haya aportado o no, no es tan importante.

Siendo diestro, ¿por qué luchaba a lo zurdo?

Era un luchador en cierta forma endeble, con poco peso y me comencé a acomodar a esa forma de luchar, porque incomodaba más a los diestros y hasta la fecha. Conseguí al final que el incómodo fuera yo.

¿Qué recuerda de sus históricas agarradas con Pedro Cano o los dos recordados desafíos con Parri II?

Las agarradas con Pedro siempre eran muy reñidas, éramos los dos zurdos y pegábamos con todo lo que teníamos. Parri era un hombre descomunal, con unas condiciones físicas impresionantes, muy fuerte, con técnica y tuve la gran suerte de poder agarrar dos desafíos con él, uno lo perdí y otro lo gané.

¿Cuál es la luchada de la que más se acuerda?

Duras fueron todas. Cuando uno se responsabiliza como puntal y lleva el peso del equipo, todas son duras, pero por elegir una probablemente sería la final del Torneo Binter con el Pollito de la Frontera.

¿Quién ha sido el bregador más duro con el que se ha enfrentado?

El luchador más duro con el que he pegado sin duda fue José María González, Parri II, que poseía una fuerza descomunal. Juan Ramírez fue uno de los más incómodos a los que me he enfrentado.

¿Llega este homenaje un poco tarde, después de 14 años desde su retirada de los terreros?

Sinceramente este homenaje me cogió totalmente de imprevisto, era algo que ya ni me lo esperaba, después de tanto tiempo pensaba que no se iba a hacer nunca, a pesar de que en su momento si se planteó alguna que otra idea de poder llevarlo a cabo, pero nunca llegaron a fructificar. Al terminar un entrenamiento, uno de mis compañeros, Abian Guillén me propuso hacer un homenaje en reconocimiento a la que según él había sido mi aportación a la lucha. Él se implicó en este proyecto junto a Marcos Trujillo y hoy es una realidad.

¿Cómo ha recibido todas las muestras de cariño del mundo de la lucha hacia su persona?

Lo he recibido con mucha ilusión y emotividad. Pienso que esa noche lo será mucho mas. Estoy muy feliz por ese reconocimiento por parte de mis propios compañeros, que es algo que me llena bastante.

¿Por qué eligió a la Asociación Pequeño Valiente como destinatario de la recaudación de su homenaje?

Todos conocemos la situación que está atravesando actualmente esa asociación. Yo además por los niños tengo una cierta debilidad y en mi trabajo como bombero les he tenido que hacer alguna que otra visita en Navidades y me sentía muy reconocido por ellos y deseo que desde el primer céntimo hasta el último vaya a parar a ellos para aportar mi pequeño grano de arena a su causa.