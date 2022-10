Un estreno con incertidumbre

El nuevo proyecto del SPAR Gran Canaria se presentó en sociedad en el día de ayer sobre la pista central del Gran Canaria Arena, un escenario que sobre el papel está previsto que acoja todos los partidos de la presente temporada en la Liga Femenina Endesa. Según el propio consejero de Deportes, Francisco Castellano «este es el año que tocaba y va a ser así por derecho propio, el club solicitó jugar en el Gran Canaria Arena, un pabellón que es de todos los grancanarios y grancanarias y va a ser su casa este curso».

Sin embargo, el presidente del SPAR Gran Canaria, Domingo Díaz, pone en duda que el equipo vaya a competir este curso en el Arena, «he dado mi opinión como entrenador que he sido, porque no podemos jugar en una Liga tan complicada y competitiva como la Endesa, en una cancha que no conocemos, porque no hemos podido entrenar aquí hasta el día de hoy», recordando que «el año pasado ya tuvimos que jugar un partido en el Arena en Europa y quedamos eliminados». En opinión del directivo insular «es como jugar nuestros partidos como locales en la cancha del contrario», ratificando su opinión de que en estas condiciones no deben jugar en el recinto de Siete Palmas, aunque recalca que «el Cabildo quiere que se juegue aquí y nosotros intentaremos llevar el nombre de Gran Canaria lo más lejos posible, como lo hemos hecho siempre», concluyendo que «ya veremos lo que nos depara el futuro, pero lo veo muy difícil».

En este sentido, para José Carlos Ramos, el entrenador del SPAR Gran Canaria, lo fundamental es que puedan «entrenar en el Arena y que nos den la mayor accesibilidad posible a la instalación, porque es un pabellón que es de todos, para todos los equipos de élite y a partir de ahí ya iremos adaptándonos al nuevo recinto». En su opinión el problema no está en el tamaño del pabellón, «lo haremos lo grande o lo pequeño que al final nosotros queramos en cada partido».

La cantera para suplir el dinero

Más allá de las dudas sobre la nueva morada de las amarillas, lo que está fuera de toda duda es que el SPAR Gran Canaria debutará mañana ante el campeón de Liga, el Perfumerías Avenida, en Salamanca (19.30 horas), con la plantilla más joven de todas las categorías profesionales de baloncesto, con tan solo siete jugadoras profesionales en su roster: Vittoria Blasigh, Juliunn Redmond, Petra Holesinska, Adji Fall, Vira Hrymaliuk, Christina Morra y Sika Koné.

El equipo se reforzará con ocho jugadoras no profesionales, pero que entrarán en la dinámica del primer equipo de manera constante: Carla Ojeda, Nerea Manchón, Alba Martín, Marta Cabrera, Lucía Godoy, Mama Sidiki, Lala Touré y Naylí Padilla, además de la aportación de Nuria Sáez, que continuará su labor como entrenadora en las categorías de base.

José Carlos Ramos lo tiene claro, «las jóvenes al poder, esta es la idiosincracia del club». Aunque el responsable del banquillo del Islas Canarias reconoce que «lo más importante era retener a Sika, que solo tiene 21 años todavía y que creció muchísimo el año pasado, al igual que Blanca Millán y Lydia Giomi, a las que no hemos podido retener por un tema púramente económico». En cuanto a las nuevas incorporaciones, Ramos destaca la figura de Petra Holesinska, de la que afirma que «tiene experiencia en la WNBA, con Chicago y nos va a dar buenas cosas», además de Juliunn Redmond y de Christina Morra.

La base italiana Vittoria Blasigh, es otra de las grandes esperanzas de las insulares esta campaña. La transalpina es consciente de su importante rol en el SPAR, por lo que considera que «debo de ser fuerte y ayudar a mis compañeras en todo lo que necesiten», además de que llega al lugar ideal para «seguir mejorando como jugadora y como persona». «El tiro y el pickandroll», son las virtudes de la trasalpina de las que se beneficiará la jugadora franquicia de las amarillas, Sika Koné, recién llegada del mundial donde jugó con Mali y donde su rodilla aguantó a la perfección, a pesar de que según ella «no estoy todavía a mi 100%. La jugadora africana considera que está «en el mejor lugar para seguir creciendo como jugadora», y dispuesta a «ayudar a mi equipo a ganar el máximo número de partidos posible y alcanzar el objetivo de la salvación».

Begoña Santana, el alma mateur de este SPAR reconoce que «es el equipo más joven que hemos sacado para competir en la máxima categoría y tendremos que luchar contra equipos mucho más poderosos económicamente».

Para la máxima responsable de las categorías de formación del conjunto insular, de las jóvenes que vienen pisando fuerte por debajo, se debe de poner la lupa en «Mama Sidiki y Lala Touré, son dos jugadoras que hemos traído de África hace tres años, hemos trabajado con ellas lo que no está escrito y hemos decidido que empiecen a entrenar con el primer equipo, a pesar de que tienen solo 14 y 13 años respectivamente».

Dentro de las jugadoras que volverán a enfundarse la elástica amarilla se encuentran Carla Ojeda, que afirma regresar «algo más madura que cuando me marché a Tenerife y vengo dispuesta a pelear por hacerme un hueco y tener minutos con el primer equipo», para lo que va a aportar «garra, lucha, ganas y seguir intentándolo».

Por su parte Nuria Sáez, cree que de este nuevo SPAR se puede esperar mucha frescura, al ser la mayoría del equipo nuevas en el club y en la Liga, además de mucha fuerza», afirma la jugadora-entrenadora, que no ve mal medirse al Perfumerías Avenida en el estreno liguero. «Será una buena piedra de toque», afirma la canterana.