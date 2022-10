«Hay opciones de ser deporte de exhibición en París 2024»

¿Por qué tomó en su día la decisión de cambiar el tenis convencional por el de playa?

Comencé mi trayectoria profesional jugando al tenis y estando en mi club vi un cartel anunciando una competición de tenis playa. Por aquel entonces no era una disciplina que conociese, probé y me encantó desde el primer momento.

¿Es el tenis playa una modalidad deportiva en crecimiento?

Por ejemplo, es el deporte que más está creciendo en Brasil, donde hay una afición enorme. En Europa, en los últimos años, también tiene una gran aceptación.

El binomio que forma con el italiano Michele Cappelletti sigue siendo muy productiva, como demuestra el título de campeones del mundo conquistado hace poco?

Tenemos una gran relación de amistad. Comenzamos a jugar juntos por que su anterior compañero dejó de practicar el tenis playa y yo en aquel momento estaba prácticamente libre. Llevamos juntos casi dos años. Se trata de un jugador muy explosivo, físicamente es rápido, alto, saca bien y tiene un buen ataque. Yo aporto más calma al juego, inteligencia y más defensa.

En la final del Mundial vencieron a la pareja italiana Nicolás Gianotti-Mattia Spoto, que venía de derrotarles recientemente en el Sand Series ITF Beach Tennis Gran Canaria Classic 2022. ¿Fue una dulce venganza en la pista?

Ellos nos ganaron en Gran Canaria en la final del Sand Series, pero en los tres siguientes partidos ya le habíamos conseguido ganar, antes de volver a hacerlo en la final del Campeonato del Mundo.

¿Cuál es la pareja a batir para ustedes en el circuito mundial?

Nicolás Gianotti y Mattia Spoto son nuestros principales rivales, porque actualmente son la pareja número dos del mundo. La otra gran pareja del circuito es la formada por el ruso Nikita Burmakin y el brasileño Andre Baran.

Ya sabe lo que es ser campeón del mundo y número uno del ránking mundial, ¿qué objetivo se marca ahora en su carrera?

Con España fuimos terceros en el Campeonato de Europa de Creta por equipos. Quiero conseguir una medalla con España en la Copa del Mundo de Rio de Janeiro, en Brasil, que se celebra del 7 al 11 de noviembre. Además, me gustaría poder ganar los cuatro últimos torneos de ese año, dos de ellos son oficiales y los otros son abiertos, pero en los que los premios económicos son mucho mayores que los oficiales, aunque no se puntúa para el ránking mundial.

«En los torneos abiertos fuera del circuito de la ITF, se llega a triplicar los premios en metálico»

Para poder llevar este ritmo frenético que les lleva a viajar constantemente de un país a otro, ¿con qué ayudas cuentan tanto de patrocinadores particulares como por parte de las instituciones públicas?

De las instituciones públicas en Canarias de momento no cuento con ningún tipo de ayuda. A nivel de patrocinios privados tengo alguna ayuda que otra, pero siempre se puede mejorar. Al final nuestra principal vía de ingresos viene del dinero que ganamos con los premios de los distintos torneos en los que participamos.

¿Qué futuro le augura al tenis playa, hasta dónde considera que puede llegar? ¿Tiene posibilidades de convertirse en un futuro en olímpica?

El potencial de crecimiento de este deporte es enorme. Durante los Juegos Olímpicos de Playa se hizo una prueba en la que ganamos el oro Gerard Rodríguez y yo -su compañero en la selección española- con España y se rumorea que podremos ser en principio un deporte de exhibición en los Juegos de París, para quizás en Los Ángeles 2028 ser ya deporte olímpico de manera oficial.

¿Cuántos torneos de tenis playa puede llegar a jugar a lo largo de un año?

Prácticamente participo una media de tres torneos por mes.

¿Qué opinión le merece la intromisión en el mundo del pádel a través de Nasser Al-Khelaifi con el circuito de Premier Padel, interfiriendo en el ya existente World Padel Tour? ¿Se puede dar en un futuro cercano una situación similar en el deporte del tenis playa?

Podría suceder algo similar en el tenis playa, aunque a día de hoy no tenemos ninguna certeza. Sin duda sería beneficioso. Tenemos la esperanza de que algún patrocinador importante en un futuro apueste fuerte por nuestro deporte, porque desde la ITF (Federación Internacional de Tenis) se imponen unos límites que en ocasiones nos impiden crecer rápidamente. Se da la circunstancia de que en los torneos abiertos, en los que la organización no ha querido contar con el apoyo de la ITF. Aunque no puntúan para el ránking, en ellos los que los jugadores optamos a ganar tres veces más en cuanto a premios en metálico con respecto al resto de torneos oficiales, que además solo existen cinco a lo largo del año.