La cantera del atletismo volverá a ser protagonista en la segunda edición del Gran Canaria Maspalomas Maratón, prevista para el domingo 20 de noviembre. La Concejalía de Deportes de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos, con el patrocinio de Holiday World Maspalomas Center, ha abierto las inscripciones (gratuita) para las ocho carreras infantiles que tendrán lugar el sábado 19 a partir de las 10.00 horas en el entorno del Faro de Maspalomas. Los más pequeños, del año 2007 en adelante, formarán parte de la fiesta deportiva internacional en la jornada previa a la carrera reina. En las pruebas infantiles van a tomar parte jóvenes de las categorías sub 8, sub 10, sub 12 sub 14 y sub 16. Las distancias a cubrir van, según las edades, van de los 300 metros a los 1.500.