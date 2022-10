Jon Rahm, el doble campeón del Acciona Open de España de golf, presentó ayer, en la primera jornada del torneo, su candidatura a la victoria y se situó a un golpe del tridente de líderes formado por el chino Ashun Wu, el tailandés Kiradech Aphibarnrat y el neerlandés Darius Van Driel, que acabaron con 63 golpes (siete bajo par).

Mal día para Rafa Cabrera Bello, vencedor el pasado año. El grancanario no empezó bien su defensa del título y tiene muy difícil pasar el corte hoy. El golfista isleño concluyó el recorrido en 74 golpes (+3), realizando un birdie, dos bogey y un doble bogey, lo que le deja en una situación muy delicada.

Jon Rahm, arropado por la numerosa afición que se dio cita en el Club de Campo Villa de Madrid pese a ser día laborable, completó el recorrido de 18 hoyos en 64 golpes (siete bajo par), con seis birdies, un eagle y un bogey.

El león de Barrika comenzó con un birdie en el hoyo 10 y, hasta la mitad del recorrido, realizó otros dos más en el 17 y 18, y un eagle en el 14. La segunda parte, en el hoyo uno, la empezó con un bogey, del que se recompuso con otros tres birdies más, en el 4, 5 y 8.

«He jugado bien y más no voy a pedir. La nota es muy buena. Los golpes que he fallado, salvo el del hoyo uno, no han ido muy lejos, y los nueve primeros los he jugado perfectos. Ojalá jugará todos así«, dijo el vasco.

En el mismo partido que Jon Rahm jugaron el vigente subcampeón de 2021, Adrián Arnaus, que firmó 76 goles (+5), complicándose mucho el pasar el corte, y el australiano Min Woo Lee, el actual número 73 del mundo, que firmaba 67 golpes (-4).

Los mejores de la jornada fueron el chino Ashun Wu, en la sesión matinal, y el tailandés Kiradech Aphibarnrat y el neerlandés Darius Van Driel en la vespertina, todos con 63 golpes (-8). Wu los consiguió con ocho birdies; Aphibarnrat con un eagle, dos bogey y ocho birdies, cinco de ellos seguidos en los últimos cinco hoyos; y Van Driel, después de un buen final, terminaba con cinco birdies en los últimos ocho hoyos.

Empatados con Jon Rahm finalizaron el francés Mathieu Pavon y el sueco Joakim Lagergreen, ambos con 64 golpes (-7), un registro que les permite afrontar con moral la segunda jornada antes del corte para la siguiente ronda.

Sabotaje

El Acciona Open de España pudo celebrar su primera jornada ayer a pesar del sabotaje que sufría el campo de madrugada. El colectivo Extinction Rebellion Spain, un movimiento contra la «inacción» ante la emergencia climática, quiso denunciar la cantidad de agua que se gasta para mantener el césped de las instalaciones golfistas sellando los hoyos con cemento.

«Sufrimos las peores sequías en 2.100 años: cerremos el grifo a este entretenimiento elitista». Son las palabras de los activistas después de su actuación en el Club de Campo Villa de Madrid.

Con este sabotaje, ,este colectivo quiere denunciar la cantidad de agua –100.000 litros al día según cifras de Ecologistas en Acción– que se consume a diario para mantener el césped de los campos. Esto, explican, mientras Europa sufre la peor sequía en los últimos 500 años y que en el caso de nuestro país se ha traducido en restricciones al uso del agua debido al nivel en el que se encuentra la reserva hídrica: está al 31,9% de su capacidad total, el nivel más bajo en 27 años. «En España se riegan cada día 437 campos que suman un consumo de agua superior al de las poblaciones de Madrid y Barcelona juntas», señalan.