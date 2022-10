La resiliencia de Andrea

Andrea Falcón, la jugadora aruquense que este verano fichó por el América de México, vuelve a la selección española absoluta. Un regreso que viene dado, en gran medida, por la renuncia de hasta 15 futbolistas a acudir a la llamada del seleccionador Jorge Vilda tras pedir públicamente la salida del entrenador madrileño. Esta decisión, que tanta polvareda ha levantado en el balompié patrio al no existir precedentes en el fútbol mundial, para la grancanaria supone una recompensa después de tanto sufrimiento por culpa de las lesiones, que se han cebado con ella y que han frenado su carrera, tanto en el Atlético de Madrid como en el Barça.

La isleña ha superado dos roturas de ligamento cruzado y dos lesiones derivadas de ello. Pero esas lesiones no solo hicieron mella s en lo físico, también dejaron secuelas que no afloran hacia el exterior. La resiliencia de la futbolista de Arucas le ha permitido emerger del pozo. «Le llegué a decir a mi madre que dejaba el fútbol», reconoce en una entrevista con los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

«Empecé con los cruzados en el primer año en el Atlético de Madrid (2016), y me pasa cuando mejor estaba. Me fui del Barça al Atlético para tener minutos y los estaba teniendo. A principios de abril me rompo el cruzado y me pierdo la mitad de la temporada. Fueron diez meses largos y a mitad del proceso tuve que pasar por otra operación para limpiar adherencias. Volví a jugar -reapareció en marzo de 2018-, disputé un Mundial y me ficha de nuevo el Barça (verano de 2019)», relata la jugadora grancanaria.

Cuando Andrea ya se sentía de nuevo futbolista, con minutos en el cuadro azulgrana y siendo una de las habituales con la selección, llega otro mazazo: «El 14 de diciembre, jugando contra el Espanyol en su casa, me rompo el cruzado de la otra rodilla. Durante el proceso de recuperación de esa rodilla izquierda, la derecha, la que me había operado al principio, no me la notaba bien, sentía molestias. Se lo digo a la doctora, y hacemos resonancias y demás. Entro al quirófano pensando que iba a tener para tres meses, no más. En la intervención me quise hacer la valiente y pedí que no me sedaran; en medio de la misma me dicen que la cosa no va a ser para tres o cuatro meses y que será más tiempo. Mentalmente me vine abajo. Al salir le pregunté a mi madre si era verdad que iba a tener para 12 meses. Me dijo ‘sí Andrea, me han enseñado las imágenes, tenías lo que tenías y para que te recuperes ese tiempo’. Mi frase en ese momento fue ‘dejo el fútbol’».

Reconoce que, al llegar a su casa, «era cuando lloraba, cuando me desahogaba». «Cuando decía ‘lo dejo’ solo pensaba en mi familia, en todo el sacrificio que ha hecho para que yo esté aquí y luche por mis sueños», relata. A la hora de hablar de la selección, Andrea señala que para ella «llevar este escudo en el pecho es por lo que he luchado siempre». «Hubo un momento que lo di por perdido el hecho de volver, obviamente», finaliza Andrea.